Un intercambiador en el Higuerón que una el metro y el Cercanías: la reivindicación de la provincia de Sevilla para mejorar la línea 3

Son muchas las iniciativas, cada vez más, que proponen mejoras para la movilidad de Sevilla y su área metropolitana. Una de ellas, impulsada por la asociación Ándalus, y que está poniendo de acuerdo a las instituciones implicadas, es el Intercambiador del Higuerón. Esta infraestructura permitiría conectar la futura línea 3 de metro con el Cercanías (C1, C2, C3 y C5) en el nuevo barrio del Higuerón, el nuevo Distrito Tecnológico desarrollado por Iberdrola. Sería de nueva construcción, y estaría ubicado antes de llegar a los talleres y cocheras del metro en la zona norte de la ciudad, donde precisamente se trabaja para incluir una nueva estación que daría servicio a los futuros residentes de hasta 2.546 viviendas y a trabajadores de oficinas.

Esta iniciativa busca unir dos medios de transporte como el metro y el Cercanías en el norte de la capital y así abarcar la mayor cantidad de población posible de la provincia. "Habría sido una gran oportunidad incorporar el intercambiador al proyecto, dándole el carácter metropolitano al metro, que con el actual diseño carece de él", explican desde Ándalus a El Correo de Andalucía, que consideran la nueva parada de metro como complementaria a su propuesta.

Propuesta de la asociación Ándalus para la construcción un intercambiador que conecte la línea 3 de metro con el Cercanías / Asociación Ándalus

En la entrada norte de Sevilla comparten trazado del Cercanías tanto la capital como su área metropolitana, la Vega del Guadalquivir, Sierra Morena y el Aljarafe. Desembocan los tres cercanías que comunican la provincia con Sevilla (C1, C3 y C5) también el C2 (Sevilla capital), y en paralelo a escasos metros se construye la red de metro (línea 3). Esta estación a modo de intercambiador estaría ubicada junto al Distrito Tecnológico y la SE-35, "uniendo la Sevilla rural con la urbana, la Sevilla con problemas de despoblación con la más poblada y con grandes problemas de movilidad, la agrícola con la tecnología, etc…".

El nuevo Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte El nuevo Distrito Tecnológico en el que estaría el intercambiador contaría con 2.546 viviendas, oficinas, industria, equipamientos, zonas verdes, carriles bici y una parada de metro de la línea 3. Todo esto le costará a la filial de la multinacional energética un total de 689.409.088,96 euros.

La mejora del intercambiador al Cercanías y el metro

En la capital, el Cercanías C2 Santa Justa - Cartuja no tiene conexión con el metro (Santa Justa / San Jerónimo / Estadio Olímpico / Cartuja). Se uniría así la línea 3 con zonas como el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja) de Sevilla, a donde acuden diariamente miles de trabajadores y estudiantes y que cuenta con las estaciones de cercanías, o al estadio, beneficiando también a que en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se use menos el vehículo privado. Recuerda Ándalus que para el Mundial de 2030 con Sevilla como una de las sedes estará operativo el tramo norte del metro, que precisamente llegará al Higuerón, desde el cual se podría llegar al estadio La Cartuja sin lanzaderas.

Por el oeste, procedente del Aljarafe Norte está el C5 Jardines de Hércules - Benacazón con paradas y zonas de influencia en Benacazón, Huevar, Pilas, Carrión, Sanlúcar la Mayor, Albaida, Olivares, Villanueva del Ariscal, Umbrete, Bollullos, Espartinas, Salteras, Valencina, Gines, Castilleja de Guzmán, Santiponce y Camas. Esta asociación cuenta a este periódico que sufren cancelaciones diarias, baja frecuencia y falta de conexiones, lo que hace que "resulte poco atractivo desplazarse a algunas estaciones" e "incide en su bajo uso y escasa competitividad para detraer usuarios del automóvil privado". También apunta a una saturación de vías de comunicación como la A49, A8076 y SE3407 o una falta de proyectos de transporte público. "Dotar al Cercanías C5 de mejores conexiones aliviaría ese desequilibrio que actualmente sufren los ciudadanos de la zona", valoran.

Recreación de cómo quedará el Distrito Tecnológico, en el Higuerón Norte, una vez esté concluido / Ayuntamiento de Sevilla

Desde el norte están el C3 Santa Justa - Cazalla/Constantina, que tampoco tiene conexión con el metro, y el C1 Lora del Río - Lebrija. Abarcan Cazalla, Constantina, El Pedroso, Villanueva del Río y Minas, Tocina y Los Rosales, La Rinconada, Brenes, Cantillana, Villaverde del Río, Alcalá del Río, Alcolea del Río o Lora del Río. En el caso del Cercanías C3, consideran que "acerca y mejora las opciones de movilidad del área de influencia a la hora de fijar población". Y el Cercanías C1 aportaría "el mayor número de usuarios". Por ejemplo, desde La Rinconada muchos trabajadores, estudiantes o enfermos podrían llegar a centros sanitarios como el Hospital Macarena, San Lázaro o Virgen de Valme. "Se pondría coto al progresivo aislamiento que padece esta zona de la provincia", señalan.

Respaldo de la Junta, Diputación y ayuntamientos

Esta plataforma está promoviendo declaraciones institucionales, y ya cuenta con la firma de los ayuntamientos de Sevilla, Sanlúcar la Mayor, La Rinconada, Olivares y Salteras. Y también esperan sumar a la iniciativa durante este mes a los ayuntamientos de Benacazón, Villanueva del Ariscal, Alcolea del Río, Valencina de la Concepción, Lora del Río y Santiponce. Ándalus busca el respaldo de municipios en el área de influencia del Cercanías e "instar formalmente a las administraciones responsables a analizar su viabilidad técnica, económica y funcional".

Además del Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación ya realizó una declaración institucional al respecto. Cuentan con una respuesta a una pregunta por escrito, con fecha de diciembre de 2025, en la que la Consejería de Fomento informaba que "había solicitado formalmente al Ministerio, el pasado mes de mayo, la creación de una mesa de trabajo interadministrativa específica en la que se analice y estudie la viabilidad y la posterior ejecución de esta infraestructura". Incluso se han reunido el propio Ministerio y con organismos como GAESCO, CES (Confederación de Empresarios), JRC (Centro de Investigación de la Comisión Europea en la Cartuja), Endesa y facultades ubicadas en la Cartuja, así como con otros colectivos ciudadanos, con una "valoración positiva".

En paralelo, trabajan en gestiones para llevar la propuesta a Europa. También ha sido incorporada en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), actualmente en proceso de actualización por la Junta de Andalucía. Y desean que sea incluida en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, "lo que ayudaría a impulsar una solución de intermodalidad clave para la movilidad metropolitana de Sevilla". Por tanto, reclaman a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía como promotor de la obra de metro y al Ministerio de Transportes del Gobierno de España competente de la red de Cercanías que estudien la propuesta, elaboren un proyecto integral y la financien, así como al Ayuntamiento de Sevilla para que colabore como responsable del término de la nueva infraestructura.