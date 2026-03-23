Martes, miércoles o jueves: los días que la Universidad de Sevilla propone para el teletrabajo del personal administrativo

El Rectorado de la Universidad de Sevilla ha remitido a los sindicatos un borrador de reglamento para regular el teletrabajo del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), funcionario y laboral, en el que propone un día a la semana de trabajo a distancia, que "podrá ser ampliable en función de la evaluación anual obtenida sobre el desarrollo de las tareas y objetivos asignados dentro del programa".

Según el texto, consultado por Europa Press, los días fijados para teletrabajar serían martes, miércoles o jueves. La iniciativa, según el borrador, busca ofrecer al PTGAS la "oportunidad de poder disfrutar sus días de libre disposición los lunes y los viernes".

En la reciente entrega de ElCorreoPregunta protagonizada por Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla, ya comentó que la negociaciación con los sindicatos estaba muy avanzada.

Fuentes de la Hispalense han explicado a Europa Press que la institución ha elaborado este documento tomando como referencia la normativa de la Junta de Andalucía y la implantada en otras universidades españolas, si bien han recalcado que "se trata de un documento que constituye únicamente un borrador inicial y un punto de partida para el diálogo". "Su contenido se analizará y negociará en profundidad con los representantes de los trabajadores con el objetivo de incorporar aportaciones y alcanzar el mayor consenso posible", han añadido.

El borrador contempla dos modalidades de teletrabajo, una general y otra especial, por motivos de conciliación familiar y laboral, salud o situaciones de crisis o extraordinarias. Además, establece que "en ningún caso, la jornada diaria de trabajo podrá fraccionarse para su realización en las modalidades presencial y de teletrabajo".

En cuanto al control del trabajo a distancia, el texto señala que se realizará "atendiendo al cumplimiento de las tareas y objetivos establecidos en el programa o plan de trabajo individualizado y a través de los sistemas de control horario". También recoge que, si se produce una incidencia informática que no pueda resolverse en el mismo día, el empleado "deberá reincorporarse a su centro de trabajo con la mayor celeridad posible".

Si se produce una incidencia informática que no pueda resolverse en el mismo día, el empleado "deberá reincorporarse a su centro de trabajo con la mayor celeridad posible"

La propuesta del Rectorado incluye que el responsable de cada unidad distribuya la jornada de teletrabajo de modo que "siempre quede garantizada una presencia diaria mínima del 60% del personal adscrito a la misma".

Asimismo, el borrador excluye de la modalidad general de teletrabajo a "los puestos de dirección, subdirección, jefaturas de servicio, administradores de centro, coordinadores de servicios de conserjería y encargados de equipo", al entender que sus funciones exigen presencialidad. No obstante, la US ha precisado a Europa Press que "esta medida se flexibilizará y se ajustará a la realidad de la US respetando el trabajo y la profesionalidad de las personas que asumen dichas tareas".