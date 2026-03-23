Los vecinos del centro claman por la okupación de un bloque del Ayuntamiento de Sevilla: costó 1,7 millones y lleva en ruinas 30 años

Entre las calles Mendoza Ríos y García Ramos, pleno centro de Sevilla, hay un enorme edificio abandonado pendiente de rehabilitar desde hace años. Pertenece al Ayuntamiento, que pagó 1,7 millones de euros por él, y desde el pasado 26 de febrero está okupado, según los vecinos. "Los individuos accedieron al edificio escalando por la fachada hasta la segunda planta. Una vez dentro, reventaron las dos puertas metálicas, y cambiaron las cerraduras para entrar y salir sin ningún pudor", aseguran.

"En las últimas semanas se han recibido diversas quejas por parte de vecinos de la zona en relación con una posible ocupación del inmueble", señalan desde el Consistorio a El Correo de Andalucía. "Ante esta situación, la Policía Local ha realizado varias inspecciones, constatando en ambas ocasiones que no había ninguna persona en el interior del edificio en el momento de las visitas", apuntan fuentes municipales, que añaden que el personal de Patrimonio "tampoco detectó presencia alguna en el interior".

Sin embargo, la versión de los residentes de esta zona es diferente: "Hemos llegado a contar hasta 10 personas dentro. Ha habido vecinos que han tenido enfrentamientos cara a cara con alguno de ellos, y el olor a marihuana se aprecia desde fuera", denuncia Beatriz, que vive cerca de este bloque con acceso a dos calles, Mendoza Ríos y García Ramos. "Y lo peor es que el edificio está que se cae, con algunas habitaciones cerradas porque no hay suelo".

"Deberían tapiar todas las ventanas"

"Con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar posibles accesos no autorizados, este viernes 20 de marzo se ha realizado una nueva actuación conjunta por parte de los servicios de Edificios Municipales y la Policía Local", informan desde el Ayuntamiento a este medio. "Durante esta intervención se ha procedido a una revisión completa del edificio y al cierre de todas las posibles vías de entrada y salida".

Una de las puertas del bloque de las calles García Ramos y Mendoza Ríos tras las soldaduras realizadas por el Ayuntamiento. / EL CORREO

Los propios residentes confirman que los operarios han soldado las puertas en la mañana de este viernes. Aunque esta medida no solventa de manera definitiva el problema, según su opinión: "Van a volver seguro, tienen un tendedero con ropa dentro incluso", asevera Beatriz. "Deberían haber cerrado las puertas y tapiado además todas las ventanas. Básicamente porque la primera vez accedieron al edificio escalando a la segunda planta, y como no las han tapado, pueden entrar de nuevo".

"Han sellado la puerta y cambiado la cerradura, pero la última vez pasaba lo mismo y entraron por el balcón del segundo piso", declara por su parte Fernando, vecino también de este barrio. "La puerta estaba precintada antes, y consiguieron entrar y abrirla. Así que no sabemos qué ocurrirá ahora, porque no nos podemos asegurar de que no vuelvan a entrar al edificio", confiesa a este periódico.

Un bloque en ruinas por 1,7 millones de euros

Este edificio está abandonado "desde 1998, cuando se fueron los últimos residentes", según detallan los vecinos de este enclave del centro histórico de Sevilla. Una década después, en 2008, el área de Patrimonio "expropia este inmueble pagando 1,7 millones de euros para darle un uso social", tal como detalló en su día el Ayuntamiento. En 2009 pasó a manos de Urbanismo para que ejecutara el proyecto, aunque dos años después volvió al Consistorio "sin que se realizara intervención alguna".

El proyecto de rehabilitación del bloque de García Ramos y Mendoza Ríos presentado por el Ayuntamiento en 2018. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

"En 2012 Patrimonio proyecta oficinas en el edificio, pero acaba desistiendo", informó el Ayuntamiento. Ese mismo año se entregó a Emvisesa para que promoviera viviendas, aunque unos meses más tarde "lo devuelve sin ninguna intención de rehabilitar ni construir". Y de ahí, a 2018, cuando esta empresa municipal presentó de nuevo "un proyecto social de alojamientos para jóvenes y personas mayores". Tampoco se hizo nada.

Hace solo tres años, en 2023, el Gobierno socialista licitó las obras para construir "11 alojamientos colaborativos en régimen de alquiler con 58 plazas en total". El presupuesto destinado para rehabilitar al fin este edificio ascendía a 3,3 millones de euros, tal como anunció entonces el Consistorio. Pero la iniciativa del Ayuntamiento volvió a quedarse en nada una vez más. Otra paralización que explica el estado de abandono en el que se encuentra este inmueble municipal a día de hoy.