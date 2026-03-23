De película: atrapado en Los Palacios tras huir por un balcón con joyas y dinero
La Guardia Civil detuvo a un hombre gracias a la colaboración ciudadana, tras ser sorprendido robando en una vivienda a la que accedió por el balcón
La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer dos robos con escalo en viviendas en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), tras una actuación impulsada por la rápida alerta vecinal y una eficaz intervención policial.
Colaboración ciudadana clave en la intervención
Varios vecinos alertaron a la Guardia Civil de la presencia de un varón quien trataba de acceder al interior de una vivienda a través del balcón de la misma. Como consecuencia de esta información guardias civiles del Área de investigación del Puesto Principal de Los Palacios establecieron un dispositivo de búsqueda y localización de esta persona.
Gracias a la colaboración ciudadana dicho individuo fue sorprendido por los moradores de una vivienda cuando trataba de robar en su interior, huyendo apresuradamente a través del balcón, momento en el cual fue retenido por un grupo de vecinos alertados por los gritos procedentes de la propia vivienda hasta la inmediata llegada de la Guardia Civil procediendo a su detención, interviniéndole diversos efectos sustraídos de dicha vivienda, tales como relojes, joyas y dinero en metálico.
Segundo robo con el mismo modus operandi
A raíz de esta detención la Guardia Civil ha esclarecido otro delito de robo con escalo con el mismo modus operandi en otra vivienda de la localidad ocurrido esa misma noche, donde el ahora detenido accedió a una vivienda llegando a sustraer varios móviles en la habitación principal mientras los moradores dormían ajenos al hecho.
La investigación finaliza con la puesta a disposición de la Autoridad Judicial de este varón como presunto autor de dos delitos de robo con escalo, siendo decretado su ingreso inmediato en prisión provisional.
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