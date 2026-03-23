Frente común de La Puebla del Río, Coria, Isla Mayor y Almensilla para reivindicar un nuevo enlace con la SE-40

La SE-40 es una de las infraestructuras prioritarias para el desarrollo social y económico de la provincia de Sevilla. Está desarrollada solo en parte y algunos tramos acumulan retrasos de varias décadas. En 2026, se han ejecutado 39 de los 79 kilómetros totales.

Sociedad civil y empresarios coinciden en la importancia de su construcción completa para el impulso de la provincia. En este contexto, los municipios de La Puebla del Río, Coria del Río, Isla Mayor y Almensilla han hecho pública una reclamación que llevarán conjuntamente tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central para tener un enlace con la SE-40.

Carretera de 4 kilómetros

"Se trata de realizar una carretera de unos cuatro kilómetros que proporcionaría una realidad totalmente distinta a la comarca, ya que daría la opción de conectar la nueva área de oportunidades de Almensilla con la de La Puebla y parte de la de Coria y luego Isla Mayor tendría una conexión más rápida gracias a esta vía", ha explicado a este periódico la alcaldesa de La Puebla del Río, Lola Prósper, tras la reunión mantenida entre representantes de los cuatro consistorios sevillanos para el desarrollo de la comarca.

La primera edil de La Puebla del Río ha informado que, a partir de esta escenificación del frente común para reclamar una nueva infraestructura, los ayuntamientos implicados van a desarrollar una mesa de trabajo y solicitarán otra conjunta con la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Andalucía "para abordar este tema y trabajar conjuntamente conforme a esta reclamación de una conexión con la SE-40". El punto de unión con la carretera de circunvalación coincide con la unión de los términos municipales de La Puebla, Coria y Almensilla, por lo que beneficiaría a unos 60.000 habitantes de estos pueblos.

Circunvalación de la Puebla del Río

Por otro lado, el municipio que dirige Prósper sigue insistiendo en la reclamación de la circunvalación de La Puebla del Río -la variante de la carretera A-8058- "que no es una reivindicación reciente". Se trata, de hecho, de una actuación recogida en distintos instrumentos de planificación desde hace décadas y cuyo proyecto constructivo original fue redactado en el año 2009.

"Según los datos recogidos en la propia licitación de la actualización del proyecto, la travesía de La Puebla del Río soporta actualmente más de 15.000 vehículos diarios, con aproximadamente un 16% de tráfico pesado, vinculado en gran medida a la actividad agrícola y arrocera de la zona", reclaman desde la plataforma ciudadana creada para la construcción de esta variante.

Según reclaman, la Junta de Andalucía les ha trasladado -una vez incluso adjudicada la obra- "que la evolución de la variante queda supeditada a la planificación" de la SE-40, "lo que introduce incertidumbre en los plazos de una actuación que responde a necesidades ya existentes y acreditadas".

"No entendemos esta decisión por parte de la Junta de Andalucía, porque no afecta en nada la evolución de la SE-40 con la construcción de esta variante: no hay excusas", ha destacado alcaldesa de la Puebla.

En este sentido, la plataforma ha subrayado no solo la necesidad de ejecutar la variante, "sino de hacerlo integrándola en una visión más amplia, coordinada con la SE-40 y con el desarrollo territorial del entorno", por lo que ambas infraestructuras quedarían conectadas.