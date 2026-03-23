La rebaja del IVA se aplica de forma desigual en las gasolineras de Sevilla: Facua detecta diferencias de hasta 20 euros por llenar el depósito

El 25,3% de las gasolineras no han trasladado a sus precios la bajada del IVA tras la medida aprobada por el Gobierno, que redujo este impuesto del 21% al 10%. Así lo ha denuciado el secretario general de FACUA- Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, después de realizar un análisis de los datos facilitados por el Gobierno de España.

Esta situación está provocando que se amplíen las diferencias de precios entre las distintas estaciones de servicio. Así, Facua estima que en el caso de la ciudad de Sevilla las diferencias por llenar un depósito entre unos puntos y otros se sitúan entre 10 y 20 euros. Hace apenas diez días, cuando comenzó la escalada de precios, la diferencia máxima se situaba en trece euros, margen que ha aumentado sensiblemente. Por este motivo, la asociación ha recomendado revisar bien los precios y elegir las gasolineras antes de acudir a repostar.

El 25% no aplica la rebaja

9255 gasolineras han dado datos al Gobierno de España de su precio tras la rebaja. De ellas, 2377 -una de cada cuatro- han "aprovechado esa bajada de precios" para beneficio de la entidad, como ha explicado el portavoz. Es decir, tras la rebaja de precios, el 25,3% de las gasolineras no han trasladado la bajada del IVA. Dentro de este grupo, 175 han mantenido exactamente el mismo precio que el día anterior, mientras que 54 incluso lo han incrementado.

"Si el sábado echaste gasolina por 2 euros/litro, ayer domingo, tras la rebaja, llenaste el depósito con un precio de 2 euros/litro", aclara el portavoz. Si todas las gasolineras hubieran aplicado la medida, el precio habría bajado 17,8 céntimos por litro. Sin embargo, la reducción media ha sido inferior, de 16,1 céntimos, lo que implica que alrededor de 1,7 céntimos no se han trasladado al consumidor. "¿Qué ha pasado con ese 1,7 céntimos de diferencia? Ese 1,7 céntimos se lo han quedado las gasolineras, que les ha aumentado el beneficio", concluye.

Sánchez ha calificado la medida de “maquillaje fiscal” y ha criticado la falta de control por parte del Gobierno. En este sentido, ha señalado que “era previsible” que se produjera esta situación y ha comparado la actuación del Ejecutivo con la de otros países, como México o Grecia, donde —según ha indicado— se han adoptado medidas más efectivas para proteger al consumidor.