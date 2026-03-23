El restaurante italiano de Sevilla con unos baños árabes del siglo XII en el que trabajó Ferrán Adrià y ha conquistado a 'The New York Times': "Se cena de maravilla"

Un restaurante con los mejores platos de la cocina mediterránea e italiana en el que trabajó Ferrán Adriá, que ha conquistado a publicaciones internacionales como The New York Times y Los Angeles Times y que, además, se encuentra en unos antiguos baños árabes del siglo XII perfectamente conservados. Así es el restaurante San Marco, una "auténtica trattoria italiana" situada en el barrio de Santa Cruz de Sevilla.

Su andadura comenzó en 1994 y, tras más de tres décadas de experiencia en los fogones, se ha convertido en uno de los mayores templos gastronómicos de la capital, además de un lugar de imprescindible visita por la riqueza monumental e histórica del entorno en el que se encuentra.

Un enclave histórico con comida italiana junto a la Giralda

Esto se debe a que este restaurante situado en plena judería sevillana, al lado de la Giralda, se localiza en unos históricos baños árabes del siglo XII que aún mantienen la riqueza y belleza de sus orígenes.

El restaurante italiano San Marco, el negocio de Sevilla con unos baños árabes del siglo XII en el que trabajó Ferrán Adrià y ha conquistado a 'The New York Times' / Restaurante San Marco

Así, en este entorno es posible degustar los mejores platos mientras se observa con detenimiento las bóvedas estrelladas, muros de ladrillo y los detalles originales de esta construcción que fusiona historia y gastronomía.

El origen de los baños árabes de San Marco de Sevilla

Los inicios de estos baños de estilo mudéjar se remontan al siglo XII, cuando se crearon con fin religioso para que los musulmanes se pudieran lavar y purificar antes del rezo, que se producía en lo que en la actualidad es la Catedral de Sevilla.

El restaurante italiano San Marco, el negocio de Sevilla con unos baños árabes del siglo XII en el que trabajó Ferrán Adrià y ha conquistado a 'The New York Times' / Restaurante San Marco

Este entorno sufrió una drástica transformación en el siglo XIII, cuando los Reyes Católicos convirtieron estos baños en mesones para hospedar a los mudéjares que pasaban por Sevilla con fin comercial, con lo que buscaban atraer nuevos mercados con América y el resto del mundo.

De mesón a edificio eclesiástico y espacio de transporte

"Es por ello que la calle en la que se encuentra el restaurante recibe el nombre 'calle Mesón del Moro'", señalan desde el propio restaurante.

Dos siglos después, en el XV, el edificio pasó a manos de la iglesia y se caracterizó por su incomodidad al convivir en este entorno huéspedes y animales.

La transformación definitiva en este restaurante con historia

En el siglo XIX sufrió un nuevo cambio al pasar a formar parte de la industria del transporte, lo que hizo que en este lugar se instalaran las cuadras de los caballos y el almacén de los carruajes.

Finalmente, estos baños han recuperado la grandeza y exquisitez de sus orígenes, pero con un fin bien distinto: dar una experiencia única que entremezcla patrimonio, memoria y los mejores sabores de la tierra.

The New York Times y Los Angeles Times se rinden a San Marco

Una riqueza culinaria de la que se han hecho eco medios internacionales como 'The New York Times', que en el artículo 'El canto de sirena de Sevilla' mostró el viaje de su redactor por Sevilla, donde probó este restaurante en el que "cenamos de maravilla".

El restaurante italiano San Marco, el negocio de Sevilla con unos baños árabes del siglo XII en el que trabajó Ferrán Adrià y ha conquistado a 'The New York Times' / Restaurante San Marco

Lo mismo ocurrió con Los Angeles Times en el artículo 'Despertando los sentidos en Sevilla', en el que se aseguraba: "Más colorida y económica es la Pizzería San Marco, una antigua casa de baños musulmana rehabilitada que te hace sentir como si estuvieras cenando en los aposentos de un sultán".

Un restaurante con toques mediterráneos y pasado ilustre

"Está siempre llena de gente local que disfruta de sus pastas y pizzas con toques españoles como las alcaparras", añadía el artículo.

El restaurante italiano San Marco, el negocio de Sevilla con unos baños árabes del siglo XII en el que trabajó Ferrán Adrià y ha conquistado a 'The New York Times' / Restaurante San Marco

Un restaurante por el que incluso pasó uno de los chefs más reputados de todos los tiempos, Ferrán Adrià, que trabajó en este negocio durante sus primeros años en el sector.

Ferrán Adrià trabajó en San Marco antes de El Bulli

Así lo aseguró el propio cocinero en una entrevista, en la que afirmó: "Cuando acabé la mili me fui a trabajar tres meses a Sevilla al restaurante San Marco".

Tras estar en este negocio, el cocinero hizo su marcha hacia la localidad de Rosas, en Girona, donde creó el que hoy es su buque insignia, el restaurante El Bulli.

Menú degustación y especialidades del restaurante

En el restaurante italiano San Marco, los comensales pueden disfrutar de un menú degustación por 46 euros por persona sin bebida y por 66 euros con maridaje incluido formado por una terrina de foie micuit con manzana al Pedro Ximénez con pan brioche, ravioli relleno de espinacas y ricotta de búfala a las dos salsas, bacalao confitado con pimientos del piquillo y patatas panaderas, carrillada ibérica guiada al Pedro Ximénez y tiramisú.

El restaurante italiano San Marco, el negocio de Sevilla con unos baños árabes del siglo XII en el que trabajó Ferrán Adrià y ha conquistado a 'The New York Times' / Restaurante San Marco

Para quien prefiera probar sus platos por separado, cuenta con una amplia variedad de entrantes desde 4,80 euros como su pan de ajo con aceite de albahaca y mozarella, bolsilla crujiente rellena de quesos, pasas y puerros, ensaladas, carpaccio, fundido de provolone y orégano, parrillada de verduras, salmón ahumado, revuelto de huevos o caña de lomo.

Carnes, pescados y una gran variedad de pasta

En su carta de carnes se pueden encontrar cortes desde 17,50 euros, como el escalope milanesa de solomillo ibérico con patatas fritas, pechuga de pularda a la crema de pasas y vino de Málaga, rabo de toro al estilo tradicional, solomillo de añojo con foie de pato a la plancha y patita de cordero lechal asada con ciruelas y miel, entre otros.

Quienes prefieran pescado, cuentan con una amplia variedad desde 18,50 euros, como la dorada de esteros a la plancha, el salmón, lomo de bacalao, atún rojo o el tartar de atún rojo.

Pizzas artesanas, postres y horario de San Marco

Pero uno de sus principales reclamos son sus platos de pasta, disponibles desde 15,80 euros, como su lasaña a la boloñesa, ravioli relleno de ricotta, agnolotti de queso, agnolotti de sepia, ravioli de espinacas y ricotta de buffala o ravioli relleno de cola de toro bañado en su guiso, además de sus rigatonis, tagliatelle y espaguetis.

Completando su oferta se encuentran sus pizzas artesanas desde 14 euros, así como sus postres desde 6,90 euros.

El horario de este restaurante que se sitúa encalle Mesón del Moro número 6 del barrio de Santa Cruz es de lunes a domingo de 13.15 a 17.00 horas, y de 19.30 a 00.00 horas, a excepción de los sábados y domingos, que en lugar de cerrar en el primer turno a las 17.00 horas, lo hace a las 17.15 horas.