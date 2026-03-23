El secreto mejor guardado de la Catedral de Sevilla no está en sus retablos ni pinturas, sino en su suelo: "Es un espectáculo"

"Es un espectáculo de luz". Así ha relatado la cuenta oficial de la Catedral de Sevilla el fenómeno que se vive en el interior de su templo y que la mayoría de visitantes desconoce y no suele contemplar con asiduidad: el tinte que confiere el suelo de la Catedral cuando la luz natural se filtra por las vidrieras del monumento.

Así se ha podido ver en el vídeo compartido por la institución, en el que se contempla el emblemático suelo de la Catedral con diversas formas y colores en su superficie gracias a los efectos de luz que crean las propias vidrieras.

Cuando la luz atraviesa las vidrieras

"¿Sabías que la luz de las vidrieras también pinta el suelo de la Catedral de Sevilla?", ha preguntado la institución. Además, ha añadido: "Cuando el sol atraviesa los vitrales, los colores se proyectan sobre la piedra y transforman el templo en un espectáculo de luz".

Es en este momento cuando la catedral vive un "instante efímero" que solo ocurre cuando "arte, arquitectura y luz se encuentran", tal y como ha relatado la Catedral.

Un tesoro oculto a simple vista

Se trata de un tesoro oculto a simple vista que se produce gracias a las inmensas vidrieras de la Catedral, que han sido declaradas unas de las mejor conservadas de Europa, con un enorme valor artístico, espiritual y patrimonial.

Vidrieras de la Catedral de Sevilla / Catedral de Sevilla

Las vidrieras de la Catedral de Sevilla constituyen uno de los conjuntos más extensos, homogéneos y mejor preservados de las catedrales españolas gracia a las 138 vidrieras con las que aún cuenta.

Este conjunto supone "un magnífico capítulo para conocer la historia de esta técnica en la península Ibérica, desde el siglo XV hasta el XX", tal y como destaca la propia Catedral.

Un conjunto único de vidrieras en Europa

Además, según relata, la forma de estas ventanas y la iconografía que se puede encontrar en su superficie se deben a las distintas etapas en las que fueron realizadas y los autores que las desarrollaron.

Así, se distingue en la mitad occidental del templo y de la nave central las vidrieras más antiguas de la construcción, que se caracterizan por una amplitud mayor que las situadas desde el crucero hasta la cabecera.

De ese modo, las vidrieras más antiguas son las 17 situadas sobre las capillas laterales y la nave mayor de poniente, hechas por Enrique Alemán, que también trabajó en la Catedral de Toledo.

Vidrieras creadas a lo largo de varios siglos

Concluida la construcción gótica la Catedral, se encargaron las vidrieras del altar mayor, crucero y naves orientales. Para ello, los maestros vidrieros renacentistas trabajaron de forma continua hasta la tercera década del siglo XVI, cuando prácticamente concluyeron el programa general después de cien años.

En los siglos XVII, XVIII y XIX, otros artistas crearon nuevas vidrieras de interés que manifiestan la evolución de las mismas durante el periodo barroco y neoclásico, a lo que también se suman distintas restauraciones de las más antiguas.

Vidrieras de la Catedral de Sevilla / Catedral de Sevilla

Todas estas actuaciones e iniciativas han convertido las vidrieras de la Catedral de Sevilla en uno de los mayores tesoros del templo y en uno de los conjuntos más ricos y hermosos de toda Europa.