El Correo

VÍDEO | Estruendos y temblores en las viviendas del Edificio Pinillos

El pasado viernes un camión que se encontraba retirando escombros del interior del edificio quedó enganchado en la puerta de acceso ocasionando un fuerte ruido. "Tuvo que subir una excavadora para ayudar a desengancharlo y temblaron todas las viviendas", ha afirmado a este periódico José Manuel Candela, uno de los vecinos afectados. Entre sus reclamaciones, pide al Ayuntamiento de la ciudad la revisión de la licencia de obras concedida por la Delegación de Urbanismo este mismo verano. Según ellos, hay una serie de condiciones urbanísticas y patrimoniales que no se cumplen, aunque en el Gobierno local niegan la mayor.