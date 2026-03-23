Secciones

Es noticia
Almeyda destituciónSemana Santa Juan de Dios del PinoLuis García PlazaDesnudo SE-30Tiempo Domingo de RamosAemet Semana SantaVecinos centro okupaciónLínea 3 del MetroLlamador Semana SantaPregón Semana SantaRestaurante italiano
instagramlinkedin
VÍDEO | Estruendos y temblores en las viviendas del Edificio Pinillos

VÍDEO | Estruendos y temblores en las viviendas del Edificio Pinillos

El Correo

VÍDEO | Estruendos y temblores en las viviendas del Edificio Pinillos

El Correo

RRSS WhatsAppCopiar URL

El pasado viernes un camión que se encontraba retirando escombros del interior del edificio quedó enganchado en la puerta de acceso ocasionando un fuerte ruido. "Tuvo que subir una excavadora para ayudar a desengancharlo y temblaron todas las viviendas", ha afirmado a este periódico José Manuel Candela, uno de los vecinos afectados. Entre sus reclamaciones, pide al Ayuntamiento de la ciudad la revisión de la licencia de obras concedida por la Delegación de Urbanismo este mismo verano. Según ellos, hay una serie de condiciones urbanísticas y patrimoniales que no se cumplen, aunque en el Gobierno local niegan la mayor.

TEMAS

Tracking Pixel Contents