Aumentan los casos de tuberculosis en Sevilla: la incidencia creció un 83% en dos años

Los profesionales de la Unidad de Tuberculosis del Hospital Universitario Virgen del Rocío han establecido un circuito de información inmediata. Esto permite la notificación a sus miembros (especialistas en Enfermedades Infecciosas, Neumología, Microbiología, Pediatría y Medicina Preventiva) de todos los diagnósticos microbiológicos de tuberculosis, las confirmaciones de que el paciente está en tratamiento y el contacto con los médicos responsables del paciente. El principal objetivo del servicio, incluido en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, es lograr que los nuevos casos se puedan controlar y, con el diagnóstico y tratamiento temprano, reducir la transmisión y evitar que se produzcan graves lesiones pulmonares responsables de secuelas que agravan el pronóstico de los pacientes a pesar de su curación.

La tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria desde un paciente enfermo a una persona sana, generalmente con la tos, pero no de forma exclusiva. Por ello, la tuberculosis pulmonar es la forma clínica más frecuente y la más transmisible, aunque también, puede afectar a otros órganos del cuerpo. Para su curación se requieren entre seis y nueve meses de tratamiento oral, por lo que conseguir la cumplimentación del tratamiento se convierte en una tarea muy complicada para los colectivos en situación de vulnerabilidad social: en ‘situación de calle’, con toxicomanías, alcoholismo, que viven en situaciones de hacinamiento o inmigrantes en situación de exclusión social, por ejemplo.

Los últimos registros de 2025 señalan el aumento de casos en el grupo de pacientes menores de 15 años (11 casos en 2025 en la provincia de Sevilla). Y un incremento en el número de casos de abandonos de tratamiento, que llega hasta el 25-30%, a la vez que un aumento de fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

Para mejorar el panorama en la ciudad de Sevilla, donde la incidencia de tuberculosis en zonas socialmente desfavorecidas es elevada, en 2012 se creó la Comisión de Tuberculosis de Sevilla, una unidad interdisciplinaria e interniveles, constituida por especialistas en Enfermedades Infecciosas, neumólogos, pediatras y especialistas de Medicina Preventiva de los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, epidemiólogos y enfermeras de salud pública del Distrito Sevilla y médicos, enfermeros y trabajadores sociales de Atención Primaria y epidemiólogos de la Delegación Provincial de Salud para coordinar todas las actuaciones (sanitarias y sociosanitarias) orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis en la ciudad.

Datos del Distrito Sanitario Sevilla

La OMS sigue considerando la tuberculosis como la enfermedad infecciosa más mortífera. Tras la pandemia, en 2024 volvió a ser la principal causa de muerte por un agente infeccioso a nivel mundial. En la ciudad de Sevilla, la tasa de incidencia de tuberculosis aumentó un 82,9% entre 2022 y 2024, y ha continuado creciendo un 10% en el último año situándose en 2025 en 18 casos por 100.000 habitantes.

En un estudio presentado en la VIII Jornada de Tuberculosis de Sevilla se demostró que entre los años 2021 y 2024 el índice de complejidad social de los casos (considerando factores como inmigración, personas sin domicilio fijo, residencia en zona de nivel socioeconómico bajo o muy bajo, drogadicción, alcoholismo y personas institucionalizadas) aumentó un 35%, mientras que el índice de complejidad clínica se mantuvo estable, lo que refleja claramente que la tuberculosis es una enfermedad social y que es necesario disponer de recursos sociosanitarios si se quiere conseguir su erradicación.

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Con el objeto de visibilizar la problemática sobre la tuberculosis y revisar la información sobre su evolución, los avances diagnósticos y terapéuticos la Comisión de Tuberculosis de Sevilla organiza desde 2016 la Jornada de Tuberculosis de Sevilla, con periodicidad anual, que acaba de alcanzar su novena edición y se ha convertido en un foro autonómico y nacional sobre esta enfermedad. Sus integrantes consideran que en un mundo ‘sin barreras’, la tuberculosis no puede entenderse como una enfermedad que solo afecta a determinados países o a determinados sectores de la población es un error. La tuberculosis es una enfermedad social, diagnosticable y curable, pero se necesitan recursos sociosanitarios para garantizar la cu