El contrato de los toldos de 2021 se vuelve contra el Ayuntamiento de Sevilla: tendrá que indemnizar a la empresa que perdió

El Ayuntamiento de Sevilla tendrá que indemnizar a la empresa que perdió el concurso público para instalar los toldos en 2021. Después de que el Tribunal Supremo no haya admitido a trámite el recurso de casación que presentó la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio hispalense debe ingresar a la compañía Ilumep Pinos Puente SL un total de 30.003,47 euros por la indemnización más otros 1.068,62 euros en concepto de intereses legales, tal como detallan fuentes oficiales.

Ilumep Pinos Puente SL se presentó a la licitación para montar los toldos en Sevilla hace más de cinco años. No la ganó, y decidió llevar a la Justicia "la resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia del 27 de abril de 2021", según estas mismas fuentes. Este acuerdo adjudicó "el contrato mixto de suministro, en régimen de arrendamiento, y el servicio de instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento del entoldado en distintas calles comerciales y peatonales del centro histórico a la empresa Box Carpas SL".

En mayo de 2023, el Tribunal de Recursos Contractuales del Sevilla desestimó el recurso de Ilumep Pinos Puente SL. Sin embargo, la empresa que perdió el concurso decidió recurrirlo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "obteniendo en este caso sentencia favorable el 5 de febrero de 2025", tal como explican estas mismas voces a este medio.

El TSJA le concedió a la compañía un derecho de indemnización de 30.003,47 euros más otros 1.068,62 euros en concepto de intereses legales. Y en este caso fue la otra parte en litigio, la Gerencia de Urbanismo, la que presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero la Sala del Supremo la acaba de inadmitir a trámite, "por lo que se aprueba en este momento la indemnización acordada en la referida sentencia del TSJA".

Según fuentes cercanas a estos hechos, "Ilumep ha fundamentado sus recursos en la disconformidad con los criterios de puntuación aplicados y valoraciones que llevaron a la adjudicación de la empresa que finalmente resultó adjudicataria". Así, finalmente el Ayuntamiento de Sevilla tendrá que indemnizar a esta empresa con más de 31.000 euros en total.

Un contrato de más de 800.000 euros

La licitación que perdió la compañía indemnizada se adjudicó a Box Carpas SL en abril de 2021, tal como consta en la Plataforma de Contratación. Esta empresa logró hacerse con el contrato con una oferta de 809.999,98 euros (impuestos incluidos). Un importe destinado "al servicio de instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento del entoldado en distintas calles comerciales y peatonales del centro histórico de Sevilla".

El plazo de ejecución contemplado fue de tres años. Es decir: desde 2021 a 2024. Por lo que Box Carpas SL ha instalado estas infraestructuras en las principales vías del centro hasta hace solo dos veranos.