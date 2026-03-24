Buscan en Sevilla al propietario de una "importante suma de dinero" encontrada en la zona sur

La Policía Local de Sevilla ha pedido colaboración ciudadana para localizar al propietario de una "importante cantidad de dinero" en efectivo hallada en un parque cerca de zona sur de la capital.

Según ha informado el propio cuerpo municipal, fue un vecino quien entregó el dinero este lunes en las dependencias del Distrito Sur de la Policía Local, situadas en la Avenida de la Paz, después de encontrarlo en un parque del entorno.

Junto al dinero, apareció además un papel con anotaciones muy concretas, un elemento que podría resultar determinante para confirmar quién es el verdadero propietario del efectivo recuperado. Precisamente, este detalle también serviría para evitar posibles intentos de personas ajenas de atribuirse falsamente la propiedad del dinero.

La Policía Local ha difundido este aviso con el objetivo de dar con la persona que perdió la cantidad encontrada y facilitar su recuperación. Para ello, ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y anima a compartir la información por si alguien puede identificar a su dueño.

De este modo, cualquier persona que crea conocer al propietario o propietaria del dinero hallado en Sevilla sur podría ayudar a que el efectivo regrese a manos de quien lo perdió.

Misma situación en la misma zona

Este no es un caso aislado. El pasado mes de diciembre, una patrulla de la Policía Local encontró en una calle del Distrito Sur de Sevilla un sobre con una importante cantidad de dinero en metálico, sin que hasta ese momento se conociera la identidad de su propietario. El hallazgo fue difundido por Emergencias Sevilla, que explicó que el sobre había sido depositado por los agentes siguiendo el procedimiento habitual en estos casos.

Tan solo un día después, apareció el dueño del dinero, un trabajador de la construcción que había cobrado parte de un trabajo en el barrio y que perdió el sobre en la calle Bogotá del Distrito Sur. Al ver el aviso compartido por la Policía, el afectado pudo reconocer que se trataba de su dinero y comunicarlo a los agentes.

Tras verificar los datos aportados, agentes de la Policía Local acompañaron al trabajador a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Sevilla, donde el sobre había sido depositado.