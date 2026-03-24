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Desmantelan una plantación de marihuana en una finca de Alcalá de Guadaíra: hay un detenido y varias armas intervenidas

La Policía Nacional intervino más de doce kilos de cogollos listos para la venta en una operación desarrollada en esta localidad sevillana

Marihuana intervenida por la Policía Nacional en una finca de Alcalá de Guadaíra

Marihuana intervenida por la Policía Nacional en una finca de Alcalá de Guadaíra / Policía Nacional

El Correo

El Correo

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación indoor de marihuana en una finca de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, en una operación que se ha saldado con la detención de un hombre y la incautación de más de doce kilos de cogollos preparados para su venta, además de armas de fuego y munición.

La investigación se puso en marcha meses atrás, después de que se detectaran distintas incidencias relacionadas con cortes en el suministro eléctrico en la zona. A partir de esas informaciones, los agentes centraron sus pesquisas en una posible conexión ilegal a la red, lo que permitió avanzar en la localización del inmueble investigado.

Las vigilancias y gestiones practicadas durante la investigación sirvieron para identificar tanto la finca como a la persona que, presuntamente, se encargaba del cultivo y la custodia de la plantación.

En el registro realizado en el inmueble, los agentes hallaron más de doce kilos de marihuana ya seca, en forma de cogollos listos para su distribución. Durante la intervención también fueron localizadas varias armas de fuego y diversa munición.

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La operación, denominada Horóscopo, concluyó con la detención de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

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