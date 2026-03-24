Domi Vélez Bakery, Casa Vizcaíno o Marabunda: los nuevos Soletes de Repsol que debes visitar en Sevilla este 2026
Sevilla se posiciona como un destino gastronómico clave al sumar diez nuevos Soletes de la Guía Repsol, con locales que abarcan desde bares tradicionales hasta propuestas de 'fast good'
La Guía Repsolha concedido este lunes 331 nuevos Soletes en toda España y Andorra, de los que 43 han recaído en Andalucía, que se convierte en la comunidad autónoma con mayor número de incorporaciones en esta nueva edición. Dentro del mapa andaluz, Sevilla destaca con diez nuevos establecimientos reconocidos, situándose entre las ciudades españolas con más locales distinguidos.
En esta 14ª edición de los Soletes, la Guía Repsol ha distinguido a 331 establecimientos entre los que figuran restaurantes de cocina tradicional, casas de comidas en enclaves naturales y bares con personalidad en cascos históricos. Como novedad, la guía también ha incorporado cuatro locales de Andorra.
Desde la organización destacan que los Soletes reconocen esos lugares que cualquiera recomendaría "a un amigo" por contar con una propuesta apetecible, asequible y solvente, capaz de mantener su esencia cotidiana sin renunciar a convertirse en parada obligatoria.
Nuevos soletes en Sevilla
En la provincia de Sevilla, los nuevos Soletes de la Guía Repsol se reparten entre la capital y varios municipios, reflejando la diversidad gastronómica del territorio. En la ciudad de Sevilla han sido reconocidos Casa Vizcaíno, Flor del Toranzo, Atticus Finch Burger, La Peña y Marabunda, mientras que en la provincia destacan propuestas como Domi Vélez Bakery, en Lebrija; Rústica Napoletana, en Cazalla de la Sierra; Bambú, en Espartinas; Casa Machín, en Écija, y Matacandela, en Osuna.
Un conjunto de establecimientos que combina bares tradicionales, cafeterías, restaurantes y conceptos de fast good, consolidando a Sevilla como uno de los destinos gastronómicos más dinámicos de la nueva edición. Este es el listado con los 10 nuevos soletes en Sevilla:
- Casa Vizcaíno. Sevilla
- Flor del Toranzo. Sevilla
- Domi Vélez Bakery. Lebrija
- Atticus Finch Burger. Sevilla
- Rústica Napoletana. Cazalla de la Sierra
- Bambú. Espartinas
- Casa Machín. Écija
- La Peña. Sevilla
- Marabunda. Sevilla
- Matacandela. Osuna
Andalucía, la comunidad con más nuevos Soletes
Por comunidades autónomas, Andalucía lidera con 43 nuevos Soletes, por delante de Cataluña (35), Castilla y León (34), Galicia (25), Comunidad de Madrid (21) y Comunitat Valenciana (21). Este resultado refuerza el protagonismo andaluz en la nueva selección de la Guía Repsol y sitúa a la región como uno de los grandes referentes gastronómicos del momento.
Esta es la lista completa de nuevos Soletes Repsol repartidos por las ocho provincias en Andalucía:
Almería
- Jovellanos 16. Almería
- Industrial Coffee. Almería
- La Chumbera. Almería
Cádiz
- El Cuco. Jerez de la Frontera
- Josefi. Zahara
- Horno Artesa. Arcos de la Frontera
- Antonio. Jerez de la Frontera
- Juanito. Jerez de la Frontera
- La Peña del Atún. Barbate
- La Tarara Neotaberna. Olvera
- Gorrión Wine Bar. Cádiz
Córdoba
- La Revuelta. Córdoba
- Ruano's. Córdoba
- Cielito Lindo. Córdoba
Granada
- La Pajuana. Granada
- Nota 22. Motril
- Chambao Paco. Calahonda
- Atípico. Granada
- Camino de la Huerta. Íllora
- Envero. Beas de Granada
Huelva
- El Margallo. Ayamonte
- Huerto Nun. Aracena
- Mar de Leva. Lepe
- Miramar. Punta Umbría
- Stori3s. Huelva
- La Sacristía. Huelva
Jaén
- Taberna Chamarín. Linares
- Taberna Patrimonio. Úbeda
- Ajhito Izakaya. Jaén
- Alfonso X. Cazorla
Málaga
- Venta Los Patos. Antequera
- Obi. Málaga
- Caléndula Tapas. Torremolinos
- El Navasillo. Parauta
- Enebro. Tolox
- Recoveco Echeverría. Málaga
- Rogada Wine Bar. Málaga
Sevilla
- Casa Vizcaíno. Sevilla
- Flor del Toranzo. Sevilla
- Domi Vélez Bakery. Lebrija
- Atticus Finch Burger. Sevilla
- Rústica Napoletana. Cazalla de la Sierra
- Bambú. Espartinas
- Casa Machín. Écija
- La Peña. Sevilla
- Marabunda. Sevilla
- Matacandela. Osuna
En conjunto, Andalucía se consolida como la gran protagonista de esta edición de los Soletes de la Guía Repsol con 43 nuevos establecimientos, liderando el ranking nacional y reforzando su posición como uno de los destinos gastronómicos más atractivos de España.
Dentro de este impulso, Sevilla destaca con 10 nuevos Soletes, situándose entre las ciudades con mayor número de incorporaciones y evidenciando la fortaleza y diversidad de su oferta, que abarca desde bares tradicionales hasta propuestas innovadoras y espacios en entornos rurales. Un reconocimiento que confirma el excelente momento que vive la gastronomía andaluza de cara a fechas clave como la Semana Santa.
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