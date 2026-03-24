Domi Vélez Bakery, Casa Vizcaíno o Marabunda: los nuevos Soletes de Repsol que debes visitar en Sevilla este 2026

La Guía Repsolha concedido este lunes 331 nuevos Soletes en toda España y Andorra, de los que 43 han recaído en Andalucía, que se convierte en la comunidad autónoma con mayor número de incorporaciones en esta nueva edición. Dentro del mapa andaluz, Sevilla destaca con diez nuevos establecimientos reconocidos, situándose entre las ciudades españolas con más locales distinguidos.

En esta 14ª edición de los Soletes, la Guía Repsol ha distinguido a 331 establecimientos entre los que figuran restaurantes de cocina tradicional, casas de comidas en enclaves naturales y bares con personalidad en cascos históricos. Como novedad, la guía también ha incorporado cuatro locales de Andorra.

Desde la organización destacan que los Soletes reconocen esos lugares que cualquiera recomendaría "a un amigo" por contar con una propuesta apetecible, asequible y solvente, capaz de mantener su esencia cotidiana sin renunciar a convertirse en parada obligatoria.

Nuevos soletes en Sevilla

En la provincia de Sevilla, los nuevos Soletes de la Guía Repsol se reparten entre la capital y varios municipios, reflejando la diversidad gastronómica del territorio. En la ciudad de Sevilla han sido reconocidos Casa Vizcaíno, Flor del Toranzo, Atticus Finch Burger, La Peña y Marabunda, mientras que en la provincia destacan propuestas como Domi Vélez Bakery, en Lebrija; Rústica Napoletana, en Cazalla de la Sierra; Bambú, en Espartinas; Casa Machín, en Écija, y Matacandela, en Osuna.

Un conjunto de establecimientos que combina bares tradicionales, cafeterías, restaurantes y conceptos de fast good, consolidando a Sevilla como uno de los destinos gastronómicos más dinámicos de la nueva edición. Este es el listado con los 10 nuevos soletes en Sevilla:

Casa Vizcaíno . Sevilla

. Sevilla Flor del Toranzo. Sevilla

Sevilla Domi Vélez Bakery . Lebrija

. Lebrija Atticus Finch Burger. Sevilla

Sevilla Rústica Napoletana. Cazalla de la Sierra

Cazalla de la Sierra Bambú . Espartinas

. Espartinas Casa Machín . Écija

. Écija La Peña. Sevilla

Sevilla Marabunda . Sevilla

. Sevilla Matacandela. Osuna

Andalucía, la comunidad con más nuevos Soletes

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera con 43 nuevos Soletes, por delante de Cataluña (35), Castilla y León (34), Galicia (25), Comunidad de Madrid (21) y Comunitat Valenciana (21). Este resultado refuerza el protagonismo andaluz en la nueva selección de la Guía Repsol y sitúa a la región como uno de los grandes referentes gastronómicos del momento.

Esta es la lista completa de nuevos Soletes Repsol repartidos por las ocho provincias en Andalucía:

Almería

Jovellanos 16 . Almería

. Almería Industrial Coffee . Almería

. Almería La Chumbera. Almería

Cádiz

El Cuco . Jerez de la Frontera

. Jerez de la Frontera Josefi . Zahara

. Zahara Horno Artesa . Arcos de la Frontera

. Arcos de la Frontera Antonio . Jerez de la Frontera

. Jerez de la Frontera Juanito . Jerez de la Frontera

. Jerez de la Frontera La Peña del Atún . Barbate

. Barbate La Tarara Neotaberna . Olvera

. Olvera Gorrión Wine Bar. Cádiz

Córdoba

La Revuelta . Córdoba

. Córdoba Ruano's . Córdoba

. Córdoba Cielito Lindo. Córdoba

Granada

La Pajuana . Granada

. Granada Nota 22 . Motril

. Motril Chambao Paco . Calahonda

. Calahonda Atípico . Granada

. Granada Camino de la Huerta . Íllora

. Íllora Envero. Beas de Granada

Huelva

El Margallo . Ayamonte

. Ayamonte Huerto Nun . Aracena

. Aracena Mar de Leva . Lepe

. Lepe Miramar . Punta Umbría

. Punta Umbría Stori3s . Huelva

. Huelva La Sacristía. Huelva

Jaén

Taberna Chamarín . Linares

. Linares Taberna Patrimonio . Úbeda

. Úbeda Ajhito Izakaya . Jaén

. Jaén Alfonso X. Cazorla

Málaga

Venta Los Patos . Antequera

. Antequera Obi . Málaga

. Málaga Caléndula Tapas . Torremolinos

. Torremolinos El Navasillo . Parauta

. Parauta Enebro . Tolox

. Tolox Recoveco Echeverría . Málaga

. Málaga Rogada Wine Bar. Málaga

Sevilla

Casa Vizcaíno . Sevilla

. Sevilla Flor del Toranzo . Sevilla

. Sevilla Domi Vélez Bakery . Lebrija

. Lebrija Atticus Finch Burger . Sevilla

. Sevilla Rústica Napoletana . Cazalla de la Sierra

. Cazalla de la Sierra Bambú . Espartinas

. Espartinas Casa Machín . Écija

. Écija La Peña . Sevilla

. Sevilla Marabunda . Sevilla

. Sevilla Matacandela. Osuna

En conjunto, Andalucía se consolida como la gran protagonista de esta edición de los Soletes de la Guía Repsol con 43 nuevos establecimientos, liderando el ranking nacional y reforzando su posición como uno de los destinos gastronómicos más atractivos de España.

Dentro de este impulso, Sevilla destaca con 10 nuevos Soletes, situándose entre las ciudades con mayor número de incorporaciones y evidenciando la fortaleza y diversidad de su oferta, que abarca desde bares tradicionales hasta propuestas innovadoras y espacios en entornos rurales. Un reconocimiento que confirma el excelente momento que vive la gastronomía andaluza de cara a fechas clave como la Semana Santa.