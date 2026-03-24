Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: "Esta calle estrecha fue testigo de uno de los episodios más violentos de la historia de Sevilla"

"En una de las calles más estrechas y singulares de Sevilla, conocida por su abundante vegetación, tuvo lugar uno de los episodios más terribles de la historia de Sevilla". Así ha presentado la historiadora sevillana Gracia Rodríguez una de las vías más emblemáticas del barrio de San Bartolomé de Sevilla, antigua judería sevillana: la calle Verde, llamada así por la abundante vegetación que decora sus balcones y que tiñe de este color cada palmo del paseo.

Tal y como ha asegurado la historiadora, esta calle que se extiende desde la calle Céspedes hasta la Plaza de los Curtidores albergó en su interior uno de los episodios más oscuros de la provincia.

La matanza de 1391 en la antigua judería de Sevilla

"Aunque es una calle muy céntrica, es bastante tranquila, pero en el año 1391 fue testigo de uno de los episodios más violentos de la historia de Sevilla", ha recalcado.

Este hecho fue el asalto a la comunidad judía que vivía en el barrio, ocurrido el 6 de junio de 1391. Fue ese día cuando se produjo la matanza del 90% de los judíos que residían en la ciudad a manos de una multitud, que invadió el barrio y acuchilló a quienes se cruzaban a su paso.

Una calle en Sevilla marcada por la tragedia y el misterio

"La multitud enfurecida, calentada por el arcediano de Écija, asaltó el barrio, asesinando a gran parte de la población y saqueando sus casas. Y esta calle fue parte del escenario de esta matanza", ha recalcado Rodríguez.

Además, esta calle también ha protagonizado historias de fantasmas y apariciones. Así, en el 1992, un vigilante que se encontraba en la calle Verde aseguró haber visto a un hombre con túnica que le sonrió y desapareció atravesando la pared.

Leyendas, tumbas y tesoros ocultos en la calle Verde

Una leyenda que cobró mayor fuerza tras haber aparecido el día anterior unas tumbas con restos humanos en unas obras que se estaban realizando en esta calle.

"También llama la atención en esta calle la casa del número 17, que fue el Palacio de los Padilla y hoy forma parte del hotel Casas de la Judería. Es una de las casas más antiguas que se conservan en el casco histórico de Sevilla", ha recalcado la historiadora sobre otro de los tesoros ocultos en este rincón sevillano.

El significado de la cadena en una de las casas más antiguas de Sevilla

Tal y como ha explicado, uno de los principales detalles de esta casa es la cadena que se sitúa en la parte superior de su fachada, que "tiene un significado".

"Tener una cadena encima de la puerta indicaba que en aquella casa había estado alguna vez el rey, lo que era un gran privilegio y había que mostrarlo", ha añadido.

Así, esta calle repleta de casas encaladas y vegetación frondosa se presenta para la experta como un "testigo silencioso de siglos de historia, tragedia y misterio".