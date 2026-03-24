Estafa informática en Andalucía: la Guardia Civil detecta el desvío de 240.000 euros de empresas a cuentas fraudulentas

La Guardia Civil investiga a tres personas como presuntas autoras de tres delitos diferentes de estafa informática. Los supuestos delitos consistían en el acceso fraudulento a los correos corporativos de empresas en el que tienen una relación contractual y reciben facturación, modificando los números de cuenta de las facturas para provocar la realización de abonos bancarios fraudulentos.

Las empresas cuentan con su sede física en Paradas (Sevilla), Las Rozas (Madrid) y Jaén, y sufrieron un perjuicio económico superior a los 240.000 euros. No obstante, gracias a la rápida actuación policial se lograron recuperar más de 225.000 euros. Todas las sospechas fueron denunciadas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil después de que los perjudicados se dieran cuenta que los abonos bancarios no habían llegado debidamente a las empresas realmente emisoras de las facturas.

La rápida actuación de la Guardia Civil fue posible gracias a la primera denuncia de una de las empresas afectadas, que sospechó de los hechos menos de 24 horas después de efectuar una transferencia. La Guardia Civil contactó rápidamente con la entidad bancaria receptora del abono fraudulento y logró bloquear la cantidad de 200.000 euros en la primera cuenta destinataria, y otros 25.000 euros reenviados a una segunda cuenta también fraudulenta.

La segunda y tercera denuncia fueron presentadas varios días después de efectuarse los abonos fraudulentos, al recibir las empresas afectadas varios requerimientos de pago de los proveedores legítimos y, tras revisar las comunicaciones electrónicas previas, percatarse del fraude. Aunque el Equipo de la Cibercomandancia dentro de la Operación DYNABEC pudo reconstruir con detalle la trazabilidad de cada uno de los pagos fraudulentos, no fue posible obtener el bloqueo de los movimientos bancarios. Aun así, se pudo identificar e investigar a los tres presuntos implicados, residentes en las provincias de Algeciras, Badajoz y Tarragona.

Éste tipo de estafa informática por un lado causa un doble perjuicio a la empresa estafada, pues además de la pérdida patrimonial por el abono fraudulento ha de continuar haciendo frente al pago a la empresa legítimamente reclamante, la cual a su vez ha sido víctima por la suplantación de su identidad empresarial en la factura emitida de forma fraudulenta.

Cómo prevenir estas situaciones

Ante este tipo de estafas, la Guardia Civil recomienda desconfiar de correos que solicitan transferencias urgentes o inusuales, incluso si vienen de un compañero o superior; verificar antes las solicitudes a través de canales seguros y directos con la persona y analizar detenidamente la dirección de correo electrónico del remitente para detectar pequeñas variaciones. Igualmente, se recomienda a las empresas establecer protocolos estrictos para transferencias bancarias, en los que se requiera la aprobación de dos personas antes de realizar el pago; educar a los empleados para reconocer este tipo de estafas y, si se ha realizado un pago, contactar inmediatamente con la entidad bancaria para tratar bloquear el dinero y presentar una denuncia a través de la sede electrónica de la Guardia Civil.