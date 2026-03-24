Sevilla
Dos Hermanas ya roza los 150.000 vecinos y se afianza como la novena ciudad más poblada de Andalucía
El municipio suma 2.680 habitantes en un año, firma su mayor crecimiento en 15 años y solo queda por detrás de las ocho capitales andaluzas
Dos Hermanas continúa creciendo y consolidando su peso demográfico en Andalucía. El Ayuntamiento ha informado de que la ciudad alcanza a día de hoy los 146.522 habitantes empadronados, una cifra con la que se mantiene como la novena población andaluza, solo por detrás de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Almería, Marbella y Huelva.
Según la revisión anual del padrón, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha comunicado al Consistorio una cifra provisional de 145.143 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone 2.680 vecinos más que al cierre del año anterior. No obstante, el Ayuntamiento precisa que ese dato provisional presenta desajustes y que la cifra actual que maneja el padrón municipal es superior, situándose en esos 146.522 residentes.
Las ciudades andaluzas con más población
En el ranking andaluz de población, Sevilla continúa al frente, seguida de Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Almería, Marbella y Huelva. Tras ellas aparece Dos Hermanas, que afianza así su posición como uno de los grandes núcleos urbanos de la comunidad.
El gobierno local nazareno subraya que este incremento representa el mayor aumento de población de los últimos 15 años y, en términos porcentuales, el crecimiento más elevado desde 2011. Además, Dos Hermanas mantiene su posición entre los 50 municipios más poblados de España y continúa siendo la segunda ciudad de la provincia de Sevilla por número de habitantes, solo por detrás de la capital.
El alcalde, Francisco Rodríguez, ha vinculado este aumento a un modelo de crecimiento “sostenido y ordenado”, apoyado en las buenas comunicaciones, la actividad económica y los servicios que ofrece la ciudad. En este sentido, ha defendido que el crecimiento de población es compatible con la transformación de los barrios y con la dotación de infraestructuras que garanticen la calidad de vida de los vecinos.
El Consistorio destaca además que Dos Hermanas cuenta con un alto índice de población joven y que, si mantiene este ritmo, podría seguir escalando posiciones en el ranking nacional de municipios por habitantes. De hecho, el Ayuntamiento señala que la evolución demográfica de la ciudad la acerca cada vez más a otras capitales españolas con una población similar, como Tarragona, Huelva, Lleida o Salamanca.
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