Un hombre de 70 años es acusado de violar a su mujer durante al menos dos años en Sevilla: la Fiscalía solicita 15 años de cárcel

La Fiscalía de Sevilla solicitará 15 años de prisión para un hombre acusado de violar a su mujer durante al menos dos años. Los hechos se produjeron en una localidad sevillana, en el seno de un matrimonio que llevaba casado 51 años y tenía cuatro hijos en común. El caso será juzgado el próximo miércoles, 25 de marzo, en la Audiencia Provincial de Sevilla.

El Ministerio de Público relata en su acusación que el hombre, que tiene actualmente 74 años, habría cometido un delito continuado de agresión sexual. Por ello solicita, además de la pena de prisión, otros 10 años de libertad vigilada y una orden de alejamiento a la víctima por tiempo superior a 7 años tras su salida de prisión.

El relato de la acusación destaca que los hechos se produjeron "al menos en los dos años anteriores a octubre de 2023 y en un numero no concretado de ocasiones, pero numerosas, en el interior del domicilio" conyugal. El Ministerio Público apunta que, "con ánimo de satisfacer su instinto libinidoso", el acusado se dipuso "a mantener relaciones sexuales con acceso vaginal, anal y bucal con su esposa". Sin embargo, no contaba con el consentimiento de esta, por lo que los hechos se produjeron "en contra de su voluntad".

Los hechos se cometieron con fuerza, según el relato de conclusiones provisionales, y adoptando posturas sexuales que ella no deseaba. "Ella le manifestaba expresamente al procesado para que cesara en su actitud, a lo que éste hacía caso omiso", relata la Fiscalía.

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Como consecuencia de estos hechos, la mujer presenta un cuadro médico compatible con la ansiedad. Además, el Juzgado de Instrucción 2 de Lebrija ya emitió una orden de protección para que el acusado no se pudiera acercar a menos de 300 metros de la víctima en 2023.