La muestra educativa MuAC celebra su décimo aniversario en el Parque del Alamillo con la participación de un millar de alumnos de Sevilla

El Parque del Alamillo será el escenario este miércoles de la Muestra Anual de Comunicación (MuAC) del ámbito educativo de Sevilla, una cita que cumple este 2026 su octava edición. Este curso participa alumnado de diferentes edades de etapas educativas desde Primaria hasta la Universidad, incluidos Ciclos Formativos.

Serán unos 1.000 alumnos los que se den cita un año más en esta muestra que contará con actividades y talleres multidisciplinares en esta edición, relacionados con el deporte, el desarrollo sostenible, la tecnología, la radio, los juegos como recurso educativo, la salud, la filosofía, el teatro, los experimentos científicos, el ajedrez, la convivencia, así como la investigación, las lenguas o la literatura.

Participan más de diez centros de Sevilla capital, de zonas diferentes de la ciudad (Nervión, Cerro Amate, Palmete, Macarena, Polígono Norte, Sevilla Este, Pino Montano, Centro y Torreblanca), alumnado y profesorado de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide, así como alumnado del CEIP Guadalquivir, de La Rinconada y del Colegio Balcón de Sevilla, de Camas.

Colaboración de entidades educativas

Como en las anteriores ediciones, colaborarán, además, asociaciones y entidades relacionadas con la educación: Asociación Española contra el cáncer, Cruz Roja, Mujeres en zona de conflicto, Karma turismo activo, la Escuela Sevillana de Ajedrez, escuela de kárate, la Federación Andaluza de Remo, varios grupos de investigación, tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de la Universidad de Sevilla y el Secretariado de Divulgación científica y cultural de la Universidad de Sevilla. Este año la Muestra cumple su décimo aniversario desde que comenzara ya en 2016.

La jornada comenzará a las diez de la mañana con la inauguración del evento, su ya tradicional lectura de bienvenida a cargo de alumnado participante. Durante tres horas se sucederán las diferentes actividades hasta el cierre a las 13 horas con diversas actuaciones musicales, a cargo de la orquesta del IES San Isidoro, así como la del cantautor sevillano Julio Flores. El artista pondrá el colofón a esta cita educativa con su guitarra y su octogenaria compañera en la pista de baile, Anita Triana.

Origen y evolución de MuAC

En el curso escolar 2015/16 un grupo de docentes de Educación Primaria y Secundaria crea la Muestra Anual de la Comunicación en el Ámbito Educativo (MuAC). Un motivo para salir del aula y llevar la escuela a la calle. Un espacio para que educadores y alumnado de todas las edades pudieran compartir, con el resto de participantes, experiencias didácticas relacionadas con la comunicación y los sentidos. Un encuentro intergeneracional e intercultural, donde el alumnado muestra a través de talleres su aprendizaje.

Hasta el curso 2018/19, MuAC se celebra en el entorno de la Alameda de Hércules. Un punto neurálgico de la ciudad de Sevilla. Cuatro ediciones de MuAC para poner en valor el patrimonio a través de un uso educativo.

Durante las diferentes muestras el Palacio de los Marqueses de la Algaba, el centro cívico de Las Sirenas y el bulevar de la Alameda de Hércules se convirtieron en zocos de conocimiento y entretenimiento.

La edición del curso 2019/20 se vio interrumpida por el COVID-19. Se cerraba una etapa de éxitos. Comenzó un periodo de recogimiento y reflexión. MuAC no se concibe para un lugar concreto.

MuAC es un proyecto educativo, dinámico, flexible, dispuesto al cambio y a ser mejorado. Un contenido que se adapta a cualquier continente porque el verdadero protagonista es el alumnado. Con esta edición la Muestra se consolida como evento educativo sólido, versátil y multidisciplinar.