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Más sombra para el parque Cruz del Campo: el Ayuntamiento planta 113 árboles en el nuevo pulmón verde de Sevilla

El Consistorio ha anunciado este martes una nueva campaña de plantación en este espacio solo seis meses después de su apertura al público

Operarios plantando árboles en el parque Cruz del Campo de Sevilla.

Operarios plantando árboles en el parque Cruz del Campo de Sevilla. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

Solo seis meses después de su apertura al público, el parque Cruz del Campo suma más sombra y vegetación a su paisaje. El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes que se está llevando a cabo una campaña de plantación de hasta 113 árboles "en este espacio clave del distrito San Pablo-Santa Justa". Una iniciativa que, según destaca el Consistorio, "refuerza su papel como pulmón verde de la zona".

"La nueva plantación se está realizando en los caminos interiores del parque Cruz del Campo, donde se incorporan ejemplares de brachychiton (Brachychiton rupestris y Brachychiton discolor), jacarandas (Jacarandas mimosifolia), catalpas (Catalpas Bignoideas), grevilleas (Grevillea robusta) o tabebuias (Tabebuia impetiginosa)", detallan fuentes municipales. "En total, 113 ejemplares que permitirán ampliar las zonas de sombra y mejorar el confort de los usuarios en sus recorridos diarios por este espacio verde".

"Además, en este espacio se han instalado mesas de picnic y se colocarán mimbres de brezo en las pérgolas, garantizando sombra mientras crecen las enredaderas previstas en el diseño", apuntan desde el Consistorio. Todo ello en un parque "con una superficie de 70.000 metros cuadrados", que cuenta ya con "cerca de 950 árboles, una amplia zona infantil, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro destinado a la práctica de running".

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En el conjunto de la ciudad, el Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto plantar "cerca de 6.500 ejemplares, entre árboles y palmeras durante esta campaña municipal de plantación", según subrayan desde el Gobierno de José Luis Sanz.

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