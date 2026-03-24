La pastelería de Sevilla que ha creado sus propias galletas de pestiño, leche frita y torrija: "Saben a Semana Santa"

Galletas cofrades con los sabores "más típicos" de la Semana Santa. Esto es lo que ofrece la pastelería sevillana Monstruo de Laboratorio, que ha decidido fusionar sus características galletas gigantes con tres de los dulces más emblemáticos de la Cuaresma, el pestiño, la leche frita y la torrija, para crear su propia versión.

Así han nacido estas galletas cofrades que ya se pueden adquirir por apenas dos euros en los tres establecimientos que Monstruo de Laboratorio tiene en la capital hispalense, situados en la calle San Eloy, el Centro Comercial Lagoh y el Centro Comercial Nervión.

Tres sabores de Cuaresma en una galleta de Sevilla

"Estos sabores no pueden faltar durante la Semana Santa", señalan desde este negocio que tendrán disponibles estas galletas especiales durante toda la Cuaresma.

De ese modo, los amantes de los dulces tradicionales de Cuaresma, como son el pestiño, la leche frita y la torrija, podrán disfrutar de estos sabores emblemáticos en sus propias 'cookies' "monstruosas".

Lo mejor de los pestiños, torrijas y leche frita en una galleta

Así, quienes prefieran el sabor de pestiño, podrán probar esta galleta con su toque característico de sésamo, mientras que quienes escojan la de torrijas podrán saborear su interior cremoso y su toque de canela en esta galleta especial.

Por su parte, la leche frita mantiene su forma cuadrada y su esponjoso interior, pero con la textura característica de la galleta.

"Estas galletas saben a Semana Santa", aseguran a través de las redes sociales quienes ya han podido probar este dulce, del que afirman que son "un imprescindible en esta época del año".

Horario y dónde comprar estas galletas cofrades de Sevilla

Estas galletas se suman al resto de las que ya dispone Monstruo de Laboratorio de diversos sabores, como las de tarta de cumpleaños, Lemon Pie, tres chocolates, pintalenguas, tarta de zanahoria, Happy Hippo, Biscoff, pistacho, chocolate Dubai, Matilda, Oreo, Nutella y Kit Kat.

Todas estas opciones se pueden degustar en los locales que tiene esta pastelería en la calle San Eloy número 45, el Centro Comercial Lagoh y el Centro Comercial Nervión.

Sus tiendas están abiertas todos los días de la semana de 10.00 a 22.00 horas, a excepción de los viernes y sábados, que el horario de cierre se extiende hasta las 23.00 horas.