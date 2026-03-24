La Policía Nacional se prepara para "filas de tres y cuatro nazarenos" ante los cortejos récords de las hermandades de Sevilla

El próximo Lunes Santo, la Hermandad de San Gonzalo sacará a la calle 3.368 nazarenos. Un día antes, el Domingo de Ramos, irán 3.008 con la Estrella. La Macarena, por su parte, también ha batido récords: este año ha repartido 5.304 papeletas de sitio. Y la cofradía de los Estudiantes, otras 2.651. Unos cortejos multitudinarios que han obligado a la Policía Nacional a adaptar su operatividad para la inminente Semana Santa de Sevilla.

"Hay que tener en cuenta que esta Semana Santa, y así lo han anunciado ya, muchas de las hermandades van a batir incluso récords de hermanos. Aunque los tiempos de paso son los tiempos de paso", ha declarado este martes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "Sabemos que, especialmente en las calles más estrechas, van a procesionar no solo de a dos, sino incluso de a tres y de a cuatro".

"Siempre hemos tenido los pasillos centrales para el tránsito en caso de alguna emergencia o de que la Policía Nacional se tuviera que desplazar rápidamente", ha apuntado Toscano. "Sin embargo, como algunas hermandades van a estar en filas de tres, la ubicación de los efectivos policiales dependerá de las características de la calle, del número de nazarenos y de las aglomeraciones de gente que haya en cada caso".

"Pediremos la colaboración a las hermandades por si es necesario, pero la ubicación en la que se encuentren estos equipos de primera intervención lógicamente vendrán condicionados por estos factores", ha señalado el subdelegado. "Luego, hay un segundo escalón, que son los equipos que prestarán apoyo a esos grupos de primera intervención y se situarán en aquellos lugares de mayor interés o de mayor dificultad".

Más de 3.000 agentes en Sevilla

"Policía Nacional contará con más de 1.900 efectivos, a los que hay que sumar de otras instituciones como Guardia Civil, Tráfico y Aemet. En total, más de 2.500 funcionarios del Estado para el dispositivo especial de Semana Santa", destacaron desde la Subdelegación del Gobierno la pasada semana. Entre ellos estarán de nuevo los policías judiciales que ya el año pasado realizaron labores preventivas y de investigación vestidos de paisano, en el marco de la operación Cirio, según informaron desde esta institución.

A todos esos agentes hay que sumar los 1.031 policías locales que aporta el Ayuntamiento de Sevilla. "Desde el Viernes de Dolores hasta Domingo Resurrección, se distribuirán entre el acompañamiento a hermandades, el entorno de los templos, la carrera oficial, controles de tráfico, asistencia en el centro de control y servicio al resto de barrios de la ciudad", subrayó el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz.

"Policía Nacional no va a decidir dónde se coloca ninguna valla en Semana Santa". Estas son las palabras del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, tras la polémica del pasado año con la limitación de aforo en las salidas y recogidas de algunas hermandades. "El Cuerpo policial ha asesorado y ha hecho propuestas, pero somos respetuosos con las competencias del Ayuntamiento, así que las vallas o elementos físicos que se dispongan estarán en el Plan municipal", ha insistido Toscano este lunes después de la Junta local de seguridad.