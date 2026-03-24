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Los precios de los balcones en la Semana Santa de Sevilla se disparan: hasta 9.000 euros por un piso en el centro

Los balcones con vistas a procesiones como La Macarena pueden llegar a costar 600 euros, mientras que el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla recuerda la importancia de declarar estos ingresos

Una vecina su balcón con colgaduras y palma en vísperas de Semana Santa a pesar de no celebrarse. En Sevilla, (Andalucía, España), a 03 de abril de 2020.03 ABRIL 2020María José López / Europa Press03/04/2020

Una vecina su balcón con colgaduras y palma en vísperas de Semana Santa a pesar de no celebrarse. En Sevilla, (Andalucía, España), a 03 de abril de 2020.03 ABRIL 2020María José López / Europa Press03/04/2020 / María José López / Europa Press

Pablo León

Pablo León

Los precios de los balcones en vísperas de la Semana Santa están al alza. A pocos días de una de las semanas más destacadas del año, las plataformas están repletas de anuncios promocionando el alquiler de balcones desde donde ver las procesiones. Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAF) informan que los precios se han disparado en los últimos tres años, alcanzando los 6.000 euros por un balcón en el centro de la ciudad.

La media por alquiler durante toda la semana gira "en torno a 6.000 euros", llegando incluso en "casos puntuales a los 9.000 euros en zonas de carrera oficial con servicio de catering". En páginas como Wallapop, Milanuncios o directamente páginas web creadas expresamente para esta práctica, son decenas de usuarios los que habilitan balcones a precios desorbitados para una cita de interés popular como es la Semana Santa.

"Su altura garantiza vistas inmejorables para disfrutar de hermandades icónicas como La Estrella o La Esperanza de Triana", se puede leer en uno de los anuncios. "Disfruta de una experiencia única en pleno corazón de la ciudad, sin aglomeraciones y con toda la comodidad" anuncia otro arrendatario tratando de justificar el disparado precio del anuncio. En calles como Alemanes, el precio por balcón ronda los 1.100 euros el día. En la misma calle, tienes la posibilidad de compartir balcón con hasta otras trece personas por 750 euros el día. Lejos de zonas céntricas, puede oscilar "entre los 80 euros y los 300 euros", según el CAF.

El precio varía en función del día

Los días más cotizados son el Miércoles Santo, el Jueves Santo y, evidentemente, la Madrugá. Para estos días, los precios pasan a ser por persona y no por día, y oscilan entre 200 y 400 euros. En los anuncios se pueden leer qué procesiones podrás ver. La relación precio-devoción es directamente proporcional, pudiendo incluso ver balcones a 600 euros por los que solo pasa la Hermandad de la Macarena.

En gran medida, las personas que anuncian estos espacios gestionan varios balcones a la vez. Otros propietarios optan por contratar a personas que se encarguen de promocionar su oferta. Incluso se puede ver como un hotel promociona en su página web un balcón externo al edificio principal que contratan para alquilarlo en Semana Santa. Las fórmulas son infinitas para sacar rendimiento económico en estas fechas.

Ante esta situación, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla advierte de la necesidad de que este tipo de arrendamientos se realice conforme a la normativa vigente, tanto en el ámbito civil como en el fiscal. El alquiler temporal de balcones, aunque de corta duración, constituye una actividad económica sujeta a obligaciones que deben ser atendidas por los propietarios.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha advertido que "estos arrendamientos deben realizarse conforme a la normativa vigente". Aunque sea de corta duración, el alquiler de balcones constituye una actividad económica "sujeta a obligaciones que deben ser atendidas por los propietarios". Además, subraya la importancia de "diferenciar entre el alquiler puntual de un balcón y el arrendamiento completo de una vivienda". Ambos ingresos deben quedar reflejados en la declaración de la renta como rendimientos del capital inmobiliario. La omisión de estos ingresos puede llevar a sanciones de entre el 50% y el 150% de la cuantía no declarada.

Además, dependiendo de las características de la operación, puede que la aplicación del IVA sea obligatorio, debiendo en ese caso analizarse de forma diferenciada respecto al arrendamiento de la vivienda. El arrendamiento de los balcones de manera independiente no está exenta del IVA, por lo que conlleva la correspondiente obligación de repercutir este impuesto. En caso de que el arrendamiento afecte a toda la vivienda, la licencia turística y el cumplimiento de la normativa autonómica es imprescindible.

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De igual manera, es de vital importancia respetar la normativa de las comunidades de propietarios. Por último, el Colegio de Administrados de Fincas de Sevilla ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los administradores colegiados en el asesoramiento a las comunidades de propietarios a los titulares de inmuebles. De esta manera, se garantiza que estas prácticas se desarrollen con seguridad jurídica y dentro del marco legal.

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