Sevilla Quiere Metro reclama en Bruselas un impulso a la líneas 2 y 3: "Necesitamos financiación extra para construir la red, solos no podemos"

La asociación Sevilla Quiere Metro han regresado a Bruselas para reclamar algunas de sus múltiples reivindicaciones para lograr la construcción de la red completa lo antes posible. Uno de sus miembros, Enrique de Álava, ha sido el encargado de exponer a lo largo de cinco minutos las principales necesidades, sobre todo en materia de financiación, que se demandan para que principalmente las líneas 2 y 3 salgan adelante. Ha sido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo donde este martes ha expuesto principalmente lo retrasada que va Sevilla con respecto a ciudades europeas similares en cuanto a tamaño e importancia y ha reclamado más financiación, más compromisos de que así sea, y un impulso a la línea 2.

Enrique de Álava, que también trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, ha puesto el ejemplo de un estudiante de medicina de 22 años, que es alumno suyo y vive a 15 kilómetros de Sevilla. "Para poder llegar a mi clase, que empieza puntualmente a las 8 de la mañana, tiene que levantarse bastante antes de las 6 de la mañana, dos horas. Y no hablamos de una distancia extraordinaria, hablamos de una realidad cotidiana, consecuencia de que Sevilla es una singularidad, una excepción en Europa, porque es la única área metropolitana de su tamaño sin una red de metro", ha comenzado.

Sevilla Quiere Metro ha denunciado que "el área metropolitana que no tiene, que carece de una red de metro necesaria para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades. Y esa es la cuestión que nos trae aquí". Consideran que es todo una cuestión "de urgencias, una urgencia técnica, una urgencia financiera y una urgencia política". "Y permítanme decirlo con claridad", ha continuado en su exposición: "Hay solución, aún hay solución, pero se nos acaba el tiempo".

Los miembros de la asociación Sevilla Quiere Metro, antes de intervenir ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas / Sevilla Quiere Metro

Más financiación para la línea 3

Enrique de Álava ha resaltado que gracias a los fondos FEDER la mitad del tramo norte de la línea 3 se está construyendo, pero "si queremos que esté en funcionamiento para 2030 hay que acelerar ya los siguientes pasos. 2026 es un año decisivo". "Sevilla necesita más financiación europea para construir la red de metro que necesita. Lo que recibimos actualmente de Europa no es suficiente", ha lamentado.

"La puesta en marcha de las obras de la línea 3 norte es un paso importante y damos las gracias por ello. Pero siguen pendientes varios elementos clave. Por un lado, la formalización del compromiso de cofinanciación del Gobierno de España para el tramo sur de la línea 3 y para la línea 2", ha seguido explicando.

"Andalucía necesita financiación europea extra para construir su red de metro. Nosotros solos no podemos. Y en este contexto les pedimos que esta comisión mantenga abierta esta petición y realice un seguimiento activo de estos hitos durante este año decisivo", ha reclamado en este sentido, porque "detrás de cada plazo, cada licitación y cada programa operativo hay miles de personas que simplemente necesitan poder llegar a estudiar, a trabajar y a construir su futuro en condiciones razonables".

Para esta asociación, "los recursos de cohesión actualmente asignados a nuestra región no bastan para resolver un déficit de infraestructuras metropolitanas que llevamos décadas arrastrando. Si queremos completar una red de metro para un área metropolitana de más de un millón y medio de personas, será necesario explorar instrumentos adicionales y nuevas fórmulas de financiación".

Un impulso a la línea 2 de metro

También han reclamado estos expertos "la finalización de los proyectos necesarios para seguir avanzando". "Aquí hay una prioridad muy clara, la línea 2 de metro, que vendrá después de la 3. La 2 conectará desde este a oeste todo el área metropolitana cruzando el centro histórico y será muy importante que en 2026 el estudio informativo previo al proyecto tenga la madurez necesaria", han afirmado, ya que "si no llega tiempo, no hablaremos sólo de un retraso administrativo, sino del riesgo de perder una oportunidad real de financiación europea".

Así, han solicitado a la Junta de Andalucía que agilice la redacción de los proyectos necesarios para iniciar las obras, sobre todo en la línea 2. Al Gobierno de España, que formalice los compromisos de cofinanciación necesarios para el desarrollo completo de la red. En tercer lugar, a la Comisión Europea, que explore la posibilidad de utilizar los remanentes del programa FEDER 21-27 y, sobre todo, que ayude a Andalucía a identificar todas las fuentes de financiación posibles.