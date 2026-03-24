Yandel actuará en Icónica Sevilla Fest 2026: fecha, entradas y todos los detalles del concierto en Plaza de España

Sevilla sumará este verano una de las citas más destacadas para los amantes de la música urbana. Yandel actuará el próximo 11 de julio en la Plaza de España con su espectáculo Yandel Sinfónico, una de las propuestas más ambiciosas y singulares de su carrera, dentro del cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.

El cantante puertorriqueño, considerado una de las grandes figuras del reguetón tanto por su trayectoria en Wisin y Yandel como por su carrera en solitario, ofrecerá en Sevilla un concierto con un formato especial en el que reinterpretará algunos de sus temas más conocidos acompañado por una amplia formación musical.

Yandel en Sevilla con un concierto sinfónico

La actuación de Yandel en Sevilla promete convertirse en uno de los grandes eventos del verano en la capital andaluza. El concierto tendrá lugar en el entorno monumental de la Plaza de España, uno de los escenarios más emblemáticos del festival, donde el artista repasará sus grandes éxitos en una versión sinfónica inédita.

Entre los temas que podrían sonar en este espectáculo figuran canciones como Yandel 150, Teléfono o Ay Mi Dios, títulos con los que el artista ha seguido consolidando su proyección internacional y que le han valido también reconocimiento en los Latin Grammy.

Entradas para Yandel Sinfónico

Las entradas para ver a Yandel en Sevilla estarán disponibles a partir del jueves 26 de marzo a las 12.00 horas. Los pases podrán adquirirse a través de las páginas web de Boombastic Company e Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La cita forma parte de la gira Sinfónico, un formato que refleja el buen momento profesional del artista. De hecho, este espectáculo ya ha cosechado un importante respaldo del público, hasta el punto de agotar las entradas en su concierto previsto en el Movistar Arena de Madrid.

El gran momento de Yandel

La parada de Sevilla llega en una etapa especialmente destacada en la carrera del cantante. En los últimos meses, Yandel ha participado en el espectáculo especial de J Balvin en Medellín y ha lanzado además su nuevo sencillo, Scarface, primer adelanto de su próximo álbum, Infinito.

Este nuevo trabajo supondrá además su primera colaboración con Rimas Entertainment, mientras su gira sinfónica continúa ampliando fechas y consolidándose en distintas ciudades de América y España. Antes de su desembarco en Sevilla, el artista ya ha presentado este formato en lugares como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver o Miami.

Con este concierto, Icónica Santalucía Sevilla Fest suma a su programación a uno de los nombres más reconocibles del reggaeton internacional, en una propuesta que unirá música urbana, orquesta y uno de los espacios más icónicos de la ciudad.