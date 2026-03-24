Sevilla vuelve a perder su pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: las dos capitales superan los 700.000 habitantes

No hay sorpaso de Sevilla a Zaragoza. En la ajustada disputa por consolidarse como la cuarta ciudad más poblada de España, la aragonesa se impone a la andaluza según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística con fecha 1 de enero de 2026. Tanto Zaragoza y Sevilla han superado la barrera de los 700.000 habitantes, pero el salto de Zaragoza ha sido lo suficientemente importante como para mantener la distancia con Sevilla. Zaragoza cuenta ya con 701.299 habitantes y Sevilla está en los 700.324 vecinos.

Zaragoza habría logrado 2.292 vecinos más en los últimos meses ya que los últimos datos oficiales del INE reflejan que la capital aragonesa tenía un total de 699.007 habitantes y actualmente tendría más de 701.000. Un aumento muy inferior al de Sevilla, ya que la capital andaluza estaba en las 688.714 personas, por lo que este salto es de más de 12.000 personas y supone el más grande de los últimos años.

En ambos casos, los nuevos datos del INE suponen una buena noticia por el hecho de alcanzar los 700.000 habitantes después de muchísimo tiempo. La situación de Zaragoza es de una escalada firme, con un crecimiento demográfico que ha permitido superar esta barrera más de una década después. "Esto no ocurría desde el año 2014", festejaba por su parte el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el pasado viernes.

Tanto los datos zaragozanos como sevillanos son provisionales y solo se confirmarán de forma definitiva a finales de año. De hecho, Además, el Ayuntamiento de Sevilla ya anunció que tiene la opción de presentar un recurso para que se reconozcan más habitantes en el padrón, pero en cualquier caso la cifra definitiva una vez valoradas estas aportaciones sería superior a los 700.324 habitantes, nunca inferior, en su caso. Además, los datos aportados por el INE son completamente diferentes a los otorgados por el padrón municipal. Según recoge El Periódico de Aragón, que también pertenece al mismo grupo que esta cabecera, Prensa Ibérica, el consistorio confirmó a finales de 2025 que Zaragoza contaba con 727.475 vecinos empadronados, es decir, 27.000 más que los indicados por el INE. Y uno de los objetivos de la alcaldesa, Natalia Chueca, es que la ciudad alcance los 800.000 habitantes, una barrera que se ve viable de superar gracias a las grandes inversiones empresariales que van a llegar en los próximos años.

Sevilla ya dejó de ser la cuarta capital de España en 2024, y en este 2025 Zaragoza siguió incrementando su ventaja, con 7.970 habitantes más hasta sumar 699.007 empadronados según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo cierto es que Sevilla capital ha seguido incorporando habitantes. Hace diez años, en 2015, estaba en los 693.878 residentes. Las ciudades que siempre se mantienen, de forma asentada, por encima son Madrid, Barcelona y Valencia. La más cercana a Sevilla ha sido siempre Zaragoza, que ha ido creciendo hasta alcanzar a Sevilla en 2023 y ampliar cada año su distancia.

Ventajas para Sevilla: más concejales y mayor financiación

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, analizaba, con orgullo, que "es muy importante para que la ciudad siga creciendo", y lamentaba que muchos sevillanos y sevillanas habían tenido que buscar otros municipios para encontrar una residencia en los últimos años.

El dato de Sevilla supone invertir una tendencia que ha marcado a la ciudad durante la última década. El padrón municipal alcanzó en 2022 el punto más bajo desde 2013, situándose en 681.998 habitantes, al nivel de 1991. Pero también tiene incidencia en otros dos aspectos administrativos: Sevilla tendrá dos concejales más y mayor financiación.

Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Ayuntamiento de Sevilla pasará en las próximas elecciones de 2027 de 31 a 33 concejales. Sevilla ya pasaba de los 25 a los 31 concejales al tener más de 600.000 habitantes. Y al rebasar los 700.000 residentes se llega a los 32 concejales, y al ser número par se suma uno más, hasta los 33 en total.

Actualmente, tras las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, la corporación cuenta con 31 concejales, donde el PP ostenta la mayoría con 14 ediles, seguido por el PSOE con 12, Vox con 3, y Con Podemos-IU con 2. Este panorama cambiará, no solo por los resultados de dentro de un año antes del verano de 2027, sino por el propio número de sillas que habrá en la Plaza Nueva.

Además de más concejales, a Sevilla también le corresponderá más financiación por parte del Estado por el simple hecho de tener más población. No se produce de forma lineal ni tampoco de la misma forma en todos los municipios, pero la participación en los tributos del Estado se reparte bajo una fórmula de la que depende en un amplio porcentaje de los habitantes del último padrón aprobado por el Gobierno.