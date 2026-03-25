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Tres coches implicados en un aparatoso accidente que provoca un importante atasco en la entrada a Sevilla por la A-4

El accidente ha dejado retenciones de hasta tres kilómetros esta mañana aunque se ha saldado sin heridos

Captura de pantalla de un accidente de tráfico en la A-4 en Sevilla.

Captura de pantalla de un accidente de tráfico en la A-4 en Sevilla. / DGT

El Correo

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SEVILLA

Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros en la mañana del miércoles en la entrada a Sevilla por la A-4, en el entorno del aeropuerto. Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 8,00 horas en el kilómetro 531 de la A-4.

Aunque el accidente ha sido aparatodoso dado el número de vehículos implicados no se han registrado heridos ni se ha requerido la atención sanitaria.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado en sus redes sociales que se ha cerrado el carril izquierdo como consecuencia de dicho accidente.

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