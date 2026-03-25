Tres coches implicados en un aparatoso accidente que provoca un importante atasco en la entrada a Sevilla por la A-4
El accidente ha dejado retenciones de hasta tres kilómetros esta mañana aunque se ha saldado sin heridos
Un accidente de tráfico con tres vehículos implicados ha provocado retenciones de hasta tres kilómetros en la mañana del miércoles en la entrada a Sevilla por la A-4, en el entorno del aeropuerto. Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 8,00 horas en el kilómetro 531 de la A-4.
Aunque el accidente ha sido aparatodoso dado el número de vehículos implicados no se han registrado heridos ni se ha requerido la atención sanitaria.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado en sus redes sociales que se ha cerrado el carril izquierdo como consecuencia de dicho accidente.
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