De Antonio de la Torre a C.Tangana y Boris Izaguirre: el restaurante de Sevilla que se ha convertido en el refugio de los famosos y fusiona "tradición con modernidad"

El restaurante que sirve de refugio gastronómico de los famosos está en Sevilla y se encuentra en pleno Centro de la ciudad hispalense. Se trata de Becerrita, un negocio que ofrece una cocina que fusiona "tradición con modernidad" por el que han pasado personalidades como C.Tangana, Joan Manuel Serrat, Boris Izaguirre, Toni Acosta, Antonio de la Torre o Esperanza Aguirre.

"Somos uno de los restaurantes por excelencia de Sevilla y Andalucía, con grandes devocionales en España", señalan desde este restaurante que nació en 1988 de la mano de Enrique Becerra Reyes y que hoy, 38 años después, dirige su hijo, Jesús Becerra Gómez.

Un templo gastronómico en el centro de Sevilla con 40 años de historia

Un templo de la gastronomía que destaca por su pasión por las recetas de siempre, pero con un soplo de modernidad logrado gracias a sus técnicas innovadoras.

Un lugar que ha conseguido conquistar a sevillanos y visitantes, además de a personalidades como C.Tangana, que no dudó en aprovechar una de sus visitas a la capital hispalense para disfrutar de los mejores platos de este negocio.

C.Tangana, Toni Acosta o Joan Manuel Serrat, en Becerrita

Pero el cantante y director ganador de un Goya por su película documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' no ha sido el único que ha mostrado su admiración por este rincón sevillano, sino que han sino numerosas las personalidades destacadas que han pasado por sus mesas.

Así, en su local se han podido ver a figuras como Toni Acosta, Omar Ayuso, Manolo Sarria, Antonio de la Torre, Boris Izaguirre, Manu Sánchez, Juan Manuel Serrat, Esperanza Aguirre o El Arrebato.

Planes gastronómicos en uno de los restaurantes más conocidos de Sevilla

Todos ellos pudieron disfrutar de la amplia oferta culinaria de este restaurante que destaca por contar tanto con menús de grupo como por sus planes en los que los comensales pueden degustar una selección de sus mejores platos.

Entre estos planes se encuentra el 'Plan 45', con una selección de ocho platos para compartir y un postre por 45 euros, el 'Plan 52', con tres entrantes y un segundo plato por 52 euros; y el 'Plan 72', con cuatro entrantes, segundo plato y bebida por 72 euros.

Ubicación y horario del restaurante Becerrita de Sevilla

De igual modo, el restaurante ha creado un menú especial para estos días de Cuaresma con motivo de la Semana Santa.

Todas estas opciones y sabores se pueden disfrutar en su local de la calle Recaredo número 9 del Casco Antiguo de Sevilla, en horario de lunes a domingo de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas.