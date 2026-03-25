Semana Santa 2026
¿Dónde aparcar esta Semana Santa en el centro de Sevilla?: el parking de Torre Sevilla amplía su abono especial
Este año la gran novedad es el aumento de la duración del abono completo al comenzar el Viernes de Dolores y finalizar el Domingo de Resurrección
Como ya es tradición, el Centro Comercial Torre Sevilla pone en marcha su plan especial de abonos limitados de aparcamiento para esta Semana Santa. una iniciativa diseñada para que sevillanos y visitantes disfruten de estos días sin preocuparse por el coche. La principal novedad de esta edición es la ampliación del abono completo, que pasa de siete a diez días de duración, abarcando desde el viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.
El aparcamiento del complejo se encuentra a solo 10 minutos a pie del centro de Sevilla y junto al barrio de Triana. Además, su excelente conexión con más de 30 líneas de autobuses urbanos y metropolitanos permite desplazarse cómodamente por la ciudad, evitando los cortes de tráfico y la saturación habitual de estas fechas.
Los abonos de aparcamiento, ya disponibles y con unidades limitadas, ofrecen dos modalidades:
- Abono completo: permite utilizar el aparcamiento durante toda la Semana Santa, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, por un precio de 120 euros.
- Abono de cuatro días: ofrece la posibilidad de elegir cuatro jornadas consecutivas dentro de la Semana Santa por 80 euros.
Ambos pueden contratarse directamente en el aparcamiento de Torre Sevilla o a través del teléfono 955 671 741, donde se facilita información detallada.
El aparcamiento cuenta con tres plantas equipadas con tecnología de última generación para facilitar la movilidad. Además, incorpora una de las mayores electrolineras de Andalucía, con 20 cargadores universales y seis de carga ultrarrápida de Endesa X, así como un centro de recarga rápida inteligente integrado en la red de Supercargadores Tesla.
Un complejo con servicios 360
El centro comercial refuerza su oferta para el visitante con una amplia propuesta turística que incluye su terraza‑mirador Atalaya Torre Sevilla, desde la que contemplar la ciudad y el recorrido de las cofradías desde una perspectiva única. El complejo dispone también de parada de taxi, el servicio de Taxi Ship en Parque Magallanes y Enterprise Rent‑A‑Car, que permiten al visitante desplazarse con comodidad y elegir la opción de transporte que mejor se adapte a su estancia.
El complejo de Torre Sevilla cuenta con...
- Eurostars Torre Sevilla 5*
- Una variada oferta gastronómica
- Compras
- Ocio
- Zonas verdes y ajardinadas como el Parque de Magallanes
Fiel a su compromiso con la cultura y las tradiciones sevillanas, Torre Sevilla vuelve a ofrecer una solución práctica y cómoda para acceder al Casco Antiguo durante una de las semanas más especiales del año. Aparcar en Torre Sevilla permite disfrutar de la Semana Santa con tranquilidad, libertad y la seguridad de contar con un espacio moderno, accesible y bien conectado, al tiempo que se accede a una oferta turística completa en uno de los enclaves más singulares de la ciudad.
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