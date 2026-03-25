Sevilla
Una avería provoca retrasos en el Metro de Sevilla y obliga a los pasajeros a cambiar de tren
La incidencia ha tenido lugar este miércoles por la mañana en el Parque de los Príncipes, y se ha prolongado durante 25 minutos, según informan desde la Consejería de Fomento
Una avería en un tren ha provocado retrasos en el Metro de Sevilla. La incidencia ha tenido lugar este miércoles por la mañana en la estación de Parque de los Príncipes, y se ha prolongado durante 25 minutos, según apuntan desde la Consejería de Fomento. Tras las labores de retirada del vehículo afectado, la línea ha vuelto a recuperar la normalidad sobre 10:17, tal como explican desde este organismo.
"Debido a una incidencia por un tren detenido en Parque de los Príncipes, es necesario cambiar de tren en las estaciones de Blas Infante y San Bernardo. Nuestros equipos están trabajando para restablecer la circulación lo antes posible", ha informado ante de las 10:00 la cuenta oficial del Metro de Sevilla en redes sociales. Unos minutos más tarde, el mismo perfil ha detallado que "la incidencia ha sido resuelta". "Los tiempos de paso se irán recuperando progresivamente. Sentimos las molestias causadas".
Durante los 25 minutos que ha durado la incidencia, "se han establecido, como es habitual, servicios parciales", subrayan desde la Consejería de Fomento a El Correo de Andalucía. El tren averiado ha sido retirado ya de la línea 1 del Metro y trasladado al taller de las cocheras, y la normalidad se ha recuperado finalmente sobre las 10:17.
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