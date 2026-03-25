Tribunales
La candidatura de Sevilla Abogacía Joven gana las elecciones de la Asociación de Abogados Jóvenes del ICAS
La lista encabezada por Melquiades Álvarez ha sido la vencedora en unos comicios con un amplio respaldo en las urnas
La candidatura Sevilla Abogacía Joven ha resultado vencedora en las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación de la Abogacía Joven de Sevilla (AAJ), perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), celebradas los días 23 y 24 de marzo, obteniendo 278 votos de un total de 364 emitidos, un sólido respaldo de los jóvenes con posibilidad de voto.
Encabezada por Melquiades Álvarez de Latorre, la candidatura se impone con una propuesta centrada en reforzar el papel de la abogacía joven en Sevilla, apostando por una agrupación más útil, participativa y conectada con los retos reales de quienes inician su carrera profesional. "El resultado muestra que la abogacía joven quiere ser escuchada, participar activamente y contar con herramientas reales para desarrollarse en la profesión", han señalado desde el equipo tras conocerse los resultados a este periódico.
El nuevo equipo asume esta etapa con el objetivo de impulsar iniciativas en ámbitos clave como la formación práctica, el acompañamiento profesional y la mejora de las condiciones de acceso y desarrollo dentro del sector.
Al frente de la agrupación estará Melquiades Álvarez de Latorre como presidente, acompañado por José Hermano Ribera como vicepresidente, María Auxiliadora Muñoz Valero como secretaria y José Ignacio López Barón como tesorero, junto a un equipo de vocales que completa una candidatura caracterizada por la diversidad de perfiles y el compromiso común con la profesión.
La candidatura se completa con cinco vocalías que dibujan un equipo de perfiles diversos pero conectados por una misma idea de representación profesional. Pablo Armijo Bidón, vocal primero. Román Cano Lumera, vocal segundo. Como vocal tercera figura Helena Kabariti Carrión. La vocalía cuarta será para María López Diego. Cierra el equipo Reyes Durán Martínez, como vocal quinta. También han formado parte de la candidatura María Canales Gómez y Blanca Silva González–Palomino.
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