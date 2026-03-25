La asociación de comerciantes denuncia que un 60% de los negocios de la Macarena cerrarán por las obras del Metro

Un 60% de los comerciantes de la Macarena creen que tendrán que cerrar a causa de las obras del Metro de Sevilla. Esta es la conclusión que se extrae de la última encuesta realizada por la plataforma El metro así no, compuesta por vecinos y empresarios de este barrio. Los trabajos arrancaron en junio del año pasado, aunque por delante aún les quedan como mínimo otros 38 meses de actuaciones, hasta la primavera de 2029.

La pregunta planteada por este colectivo es: "Sin las ayudas prometidas por el Ayuntamiento, y si la situación sigue así, ¿cree que su negocio podrá aguantar 40 meses de obras que quedan, aproximadamente?". Una cuestión a la que un 27% de los encuestados ha respondido "Puede que no", y un 33% directamente "No". Así, un 60% de estos comerciantes piensan que tendrán que echar para siempre la persiana debido a estas afectaciones.

"El objetivo es determinar, de la manera más clara posible, cómo el cierre de la avenida y los trabajos por las obras del metro están afectando al tejido comercial en nuestra avenida y calles aledañas", aclaran desde la plataforma El metro así no. "La intención es hacer el seguimiento cada seis meses -siendo lo más objetivos posible-, y dejar claro además que esta situación es totalmente inadmisible".

Despidos en un 40% de los negocios

Pero los perjuicios causados por los trabajos de la línea 3 no acaban ahí, según los resultados de esta encuesta. "En estos ocho meses, además de las pérdidas económicas, ¿se ha visto obligado a reducir personal de la plantilla?". A esta pregunta, cuatro de cada 10 consultados han contestado de manera afirmativa. Es decir: el 40% de los negocios de la Macarena han tenido que despedir a personal.

Asimismo, un tercio de los comerciantes encuestados aseguran haber sufrido pérdidas por valor de más del 50%. La misma proporción que apunta que estos daños económicos han supuesto entre un 30 y 50% de la facturación media de sus locales. "Con el abandono institucional y sin ayudas reales, la errónea ejecución de este proyecto está destruyendo al pequeño comercio", critican desde la entidad que ha realizado este estudio.