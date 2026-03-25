"Mejor gorrilla que boina roja" y "Fuera patrulleros de nuestro barrio": El Cerezo amanece lleno de pintadas contra la élite de la Policía Local

El GAR (Grupo de Apoyo y Reacción), la élite de la Policía Local de Sevilla, se estrenó la pasada semana en El Cerezo. Desde entonces, los boinas rojas han realizado varios despliegues en esta zona -epicentro de los últimos conflictos vecinales con los gorrillas-, que se han saldado con centenares de identificaciones y varias armas incautadas. Aunque la presencia de estos agentes han traído consigo también la oposición en algunos sectores, que han realizado pintadas en la madrugada de este miércoles contra esta unidad policial.

"Fuera patrulleros de nuestro barrio", "Stop islamofobia" o "Más vecinos solidarios, menos Policía" son algunos de los grafitis con los que ha amanecido El Cerezo. A solo unas horas de una nueva manifestación para exigir "un barrio digno y seguro", muchas de las calles de este enclave del distrito Macarena están llenos de pintadas que aluden a la presencia policial y a supuestas situaciones de "islamofobia".

Otros de estos actos vandálicos pretenden ridiculizar al Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local, que cuenta con un total de 36 agentes "con formación específica", tal como definió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto de presentación de la unidad. En concreto, en algunos de estos grafitis repartidos por las paredes de la barriada se lee "Mejor gorrillas que boinas rojas" o "Grupo de Acciones Ridículas".

Uno de los grafitis contra el GAR de la Policía Local con los que ha amanecido este miércoles El Cerezo. / EL CORREO

"De madrugada, escondidos, de otros barrios seguramente acomodados, sin ningún argumento, vienen los niños de papá y mamá de los barrios pudientes de Sevilla a decirnos a nosotros cómo tenemos que vivir", han criticado desde la plataforma SOS El Cerezo Sevilla en un comunicado. "Seguro trabajan poco, menos que cualquiera de este barrio noble multicultural y obrero. Vienen, lo ensucian porque nos quieren intimidar, movidos por películas y bulos que tienen en sus cabezas".

Una nueva manifestación en El Cerezo

Estas pintadas se han realizado solo unas horas antes de una nueva manifestación vecinal "por un barrio digno y seguro", convocada para este miércoles a las 18:00. "Más limpieza, más seguridad, calles libres de gorrillas, adiós a las botellonas y respeto y convivencia" es el lema de esta protesta, que arranca desde la explanada que hay entre el Burger King y el hotel Porcel Torneo.

La manifestación recorrerá la avenida Sánchez Pizjuán y seguirá por las calles Diamante y Doctor Jaime Marco hasta la avenida San Lázaro. Luego discurrirá por Manuel Villalobos, Fray Isidoro de Sevilla, León XIII, Muñoz León y terminará en San Juan de Ribera, frente al Parlamento de Andalucía. "¡Unamos fuerzas por nuestro barrio!", piden desde las entidades convocantes.