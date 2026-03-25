'Guapa, guapa' y 'Sufrir un calvario': los bocadillos cofrades de Sevilla que llegan directos a tu silla durante la Semana Santa

Durante la Semana Santa, las aglomeraciones que se repiten por las principales calles, bares y restaurantes de Sevilla hacen que encontrar un establecimiento en el que reponer fuerzas sea un objetivo casi imposible de cumplir. Para facilitar esta tarea y permitir que los devotos puedan degustar los mejores bocados sin tener que salir de Carrera Oficial, vuelve a Sevilla El Bocata Cofrade, un servicio móvil de venta de bocadillos y bebidas pionero en la capital hispalense.

Esta iniciativa que arrancó su actividad por primera vez el pasado año, ofrece a los "costaleros, músicos y devotos" su bocadillo, montadito o bebida en el mismo punto del recorrido en el que se encuentren.

Bocadillos en Carrera Oficial para costaleros, músicos y devotos

"Te llevamos El Bocata Cofrade donde nos digas. Y, durante la Carrera Oficial, tendremos puntos estratégicos para que tengas tu bocata al momento", aseguran desde el propio negocio.

Con esta iniciativa, buscan ofrecer una "opción de comida rápida deliciosa y de calidad" sin tener que abandonar su puesto en el recorrido.

De ese modo, desde el 29 de marzo al 5 de abril, es decir, del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, este servicio llevará su bocadillo cofrade a sus clientes en el lugar en el que lo necesiten, mientras que durante la Carrera Oficial, tendrán puntos estratégicos para que puedan recoger sus pedidos al momento.

Cómo pedir El Bocata Cofrade en Sevilla durante la Semana Santa

Para pedir sus bocadillos, es necesario realizar un pedido mínimo de diez bocadillos escribiendo un WhatsApp a los teléfonos 677 314 003 o 678 462 299.

Para ello, deberán enviar un mensaje con el nombre, número de bocadillos y la fecha de entrega, todo ello con una antelación mínima de 24 horas.

Pedido mínimo, entrega y recogida de los bocadillos cofrades

Tras esto, recibirán un mensaje de confirmación y el punto estratégico donde se entregarán o se podrán recoger, tras lo que habrá que abonar el pedido.

Entre la carta especial que realiza este servicio para Semana Santa se encuentran sus combinaciones de bocadillo y bebida, que deberá ser agua o refresco, desde 8 euros, que se incrementa dos euros más al pedir una bebida extra

La carta de El Bocata Cofrade: precios y bocadillos de Semana Santa

Las opciones de bocadillo que ofrece El Bocata Cofrade destacan, además por sus productos de calidad y su pan de masa madre, por sus característicos nombres, con las principales expresiones de la Semana Santa sevillana.

Así, entre su carta se encuentra el 'Menos pasos quiero', de chicharrón de Cádiz con mojo picón; el 'Que ha dicho el Canal Sur del tiempo', de pollo relleno con alioli, el 'Macarena, guapa, guapa y guapa', de carne mechá con salsa cheddar, o el 'Capillita', de lomo al Jerez con salsa al whisky.

Bocadillos cofrades con nombres inspirados en la Semana Santa sevillana

A estos se suman el 'Sufrir un calvario', con chorizo picante, el '¡Ahí queó!', con melva y pimiento del piquillo, 'Corta ya ahí hombre, ¿O va a pasar por aquí todo el mundo?', de salchichón, o el 'Vamos de frente' de pringá.

Además, la clientela puede probar el 'Eres más falso que Judas', de mechá, tomate y jamón, y el 'A está es', de jamón ibérico cortado a cuchillo, que tienen un precio de 10 euros.

Cofraditos y montaditos para Semana Santa en Sevilla

El Bocata Cofrade también ofrece distintos montaditos, llamados 'cofraditos', con precios desde 2 euros hasta 2,50 euros para el público y desde 1,50 euros a 2 euros para hosteleros y profesionales.

Entre sus especialidades se pueden encontrar el 'Trompeta', de chicharrón de Cádiz con mojo picón, la 'Corneta', de carne mechá con sala cheddar, o el 'Trombón', con pollo relleno con salsa alioli, o 'La Pasión', de morcilla con cebolla caramelizada.