Hallan una explotación ganadera clandestina con animales en mal estado y vertidos contaminantes en Villamanrique de la Condesa

La Guardia Civil ha intervenido 110 lazos de caza ilegales y ha localizado una explotación ganadera clandestina en el entorno de Villamanrique de la Condesa, en una actuación que se ha saldado con un detenido y una persona investigada por delitos contra la flora, la fauna y el medio ambiente.

La operación, desarrollada por agentes del Seprona de La Puebla del Río en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique, permitió retirar más de un centenar de artes de caza prohibidas en una zona de especial protección para el lince ibérico. Durante las inspecciones, los agentes hallaron en una finca agrícola un total de 110 lazos de caza, unos métodos no selectivos que suponen una grave amenaza para la biodiversidad y, en especial, para esta especie protegida presente en el entorno. Por estos hechos, una persona ha sido investigada por un delito contra la flora y la fauna.

Inspección del Seprona / Guardia Civil

En una segunda fase del operativo, y con la colaboración de la Oficina Comarcal Agraria (OCA), la Guardia Civil inspeccionó una explotación ganadera clandestina en una población próxima, donde detectó importantes deficiencias en bienestar animal. En el recinto localizaron ejemplares en mal estado y sin la documentación obligatoria, además de vertidos contaminantes al subsuelo y residuos sólidos abandonados.

La actuación también destapó daños de elevada cuantía en explotaciones agrícolas colindantes, provocados por el ganado que invadió fincas tras romper los vallados. Por estos hechos, los agentes detuvieron a una segunda persona como presunta responsable de maltrato animal y delitos contra el medio ambiente, además de tramitar varias infracciones administrativas relacionadas con sanidad animal y residuos.

Incautación de artes de caza por parte del Seprona / Guardia Civil

La investigación sigue abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones en las próximas semanas, tras el análisis de las pruebas recabadas. Los responsables y los efectos intervenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.