El joven que le pegó un tiro en la cabeza a un hombre en el mercadillo de Parque Alcosa se enfrenta a 33 años de prisión

El joven de 25 años acusado de matar de un tiro en la cabeza a un hombre de 37 años en febrero de 2024 será juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Sevilla. Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, en las inmediaciones de Parque Alcosa. La Fiscalía pide para él un total de 33 años y nueve meses de prisión.

Además del principal acusado, se sentará en el banquillo una mujer como autora de un delito de encubrimiento. Se enfrenta a una petición de tres años de prisión. La acusación particular acusa a un tercer varón por un delito de tenencia ilícita de armas, aunque la Fiscalía no lo hace.

El juicio comenzará a partir del día 6 de abril en el Palacio de Justicia sevillano. En la primera sesión se constituirá el jurado popular y se presentarán las alegaciones previas. Los días 7 y 8 de abril comparecerán los testigos, el 9 los peritos y el día 10 los tres acusados.

En su escrito de acusación, la Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía, aplicándosele un agravante de reincidencia, por los que se le piden 25 años de cárcel. Además, solicita cinco años de prisión por un delito de robo con violencia, con la agravante de reincidencia, y otro año y nueve meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de arma corta. De la misma manera, se le podría imponer una multa de 2.700 euros por un delito de falsedad en documento oficial. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que indemnice con 370.000 euros a la familia de la víctima.

Problemas con "el tráfico de drogas"

En su escrito de acusación, el Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron en torno a las 16 horas del 18 de febrero de 2024. El acusado acudió a casa de la víctima, "con quien habitualmente colaboraba en asuntos relacionados con el tráfico de drogas".

El acusado conducía, la víctima y la mujer, sentada en el asiento detrás del conductor. La víctima portaba un bolso "tipo bandolera o riñonera con unos 1.000 euros y documentación variada en su interior (entre otros posibles efectos)".

En los alrededores del Mercadillo del Parque Alcosa, el acusado fingió una avería. La Fiscalía relata que tiró del cinturón y sacó una pistola de 9 milímetros con la que disparó a la víctima "con la intención de acabar con su vida, así como con la de apoderarse de los efectos de valor que llevaba consigo". El coche volvió a emprender la marcha. Una vez andados unos metros, el acusado sacó del vehículo a la víctima, que se encontraba inconsciente.

La Fiscalía apunta que la mujer quedó sorprendida por lo ocurrido, ya que desconocía cómo iba a actuar el conductor. "Optó por callar lo sucedido".

El acusado limpió el vehículo antes de dejar a la mujer en las Tres Mil Viviendas, "dándole algo de dinero al tiempo que le pidió que no contase nada de lo sucedido a nadie (a lo que ella libremente accedió)".

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Los familiares de la víctima trataron de dar con él en las horas siguientes y llamaron a los acusados. Sin embargo, ambos negaron saber de su paradero. El hombre había muerto sobre las 16.45 horas. El acusado manipuló la placa de la matrícula de su vehículo para "evitar ser localizado".