Tribunales
El juicio contra la madre del menor fallecido en Morón se celebrará en octubre de 2027 en los juzgados de lo penal de Sevilla
El juez ha rechazado la cuestión planteada por la defensa del padre para que se juzgara a la mujer como autora de un delito de homicidio
El juicio por la muerte del niño que desapareció en Morón hace cuatro años y cuyo cadáver tiró su madre a la basura se celebrará a partir del 18 de octubre de 2027. Así lo ha fijado la plaza 1 de la sección Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla, después de que el pasado mes de marzo no se llegará a un acuerdo de conformidad entre las partes.
La diligencia de ordenación, adelantada por Europa Press y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, señala que se celebrarán sesiones los días 18, 19, 22, 25, 26 y 29 de octubre de 2027. Finalmente, queda fuera la petición de la defensa del padre del menor, que solicitó que se juzgara a la madre por un delito de homicidio en comisión por omisión y no por imprudencia. "Yo creo que algo de intencionado tiene. Hay indicios", señaló el padre a la salida de la audiencia previa celebrada el 2 de marzo en los Juzgados de lo Penal de Sevilla.
La defensa del padre, ejercida por el letrado Jesús Fernández, apuntó que "nosotros podemos entender que el fiscal pueda calificar por un homicidio imprudente, pero lo que no podemos entender es que no se tenga en cuenta la calificación de esta acusación particular".
De esta manera, el caso será juzgado en la sección Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla y no en la Audiencia Provincial de Sevilla. En la vista previa, la madre quiso aceptar un delito de homicidio imprudente con la Fiscalía.
Cabe recordar que los hechos que se juzgan en este caso ocurrieron en 2021. Antonio David Barroso, menor dependendiente con discapacidad, desapareció después de que su madre se lo llevara con él de viaje a Segovia. Allí dio explicaciones y manifestó que, presuntamente, había matado al chico. El cadáver del menor no ha desaparecido por el momento.
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