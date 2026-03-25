Sevilla
Aprobadas las obras del tramo de la línea 3 del Metro de Sevilla entre la Macarena y María Auxiliadora, que acabarán en 2029
La licitación de los trabajos ha sido publicada en el perfil del contratante del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), que cifra el coste total de los mismos en más de 164 millones de euros
El tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla da un paso clave para la construcción de la infraestructura de aquí a 2030. El perfil del contratante del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado ya la ansiada licitación de las obras del cuarto tramo, que abarca desde la Macarena hasta María Auxiliadora, a lo largo de la Ronda Histórica. Precisamente las obras alcanzan ahora mismo hasta la Macarena, como parte de un tercer tramo que llegará hasta la esquina con Muñoz León. La licitación parte de un presupuesto base de más de 164 millones de euros (164.450.023), para la cual se abre el plazo para que las constructoras interesadas hagan sus ofertas.
Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 36 meses, es decir, tres años exactos, de manera que acabarían en 2029 si no hay retrasos. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 12 de mayo para presentar sus ofertas a través del portal electrónico de la administración autonómica (Sirec). Este anuncio llega coincidiendo con el inicio de campaña electoral, tras anunciar este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que las elecciones serán el próximo 17 de mayo.
Este cuarto tramo cuenta con una longitud superior a un kilómetro (1.064 metros) y discurre íntegramente soterrado, en una zona que obligará a levantar una zona con alta densidad urbana y de tráfico, con multitud de servicios, viviendas, y comercios. Incluso espacios de alto valor patrimonial como el entorno de la muralla de la Macarena.
El trazado de este cuarto subtramo comienza en el entorno de la calle Muñoz León, donde finaliza el tercero, y acaba junto a los Jardines del Valle, antes de la intersección con la calle Doctor Relimpio. Para su construcción se ejecutará mediante el sistema de túnel entre pantallas (cut & cover), con plataforma para doble vía a lo largo de todo su recorrido.
Dos estaciones con dos niveles
El contrato incluye la construcción de dos nuevas estaciones. La primera de las estaciones se ubica al inicio de la calle Muñoz León. Su construcción se desarrolla en un espacio condicionado por la estrechez de la sección viaria y la proximidad de la Muralla de la Macarena. Tendrá una longitud de 117 metros, con un ancho que alcanza más de 20 metros en el vestíbulo y una profundidad aproximada de 12,10 metros.
Esta tendrá dos niveles, uno primero para el vestíbulo al que se accederá directamente desde la calle a través de la boca de acceso, con el control de billetes y las escaleras y ascensores de acceso al segundo nivel, de los andenes, de tipología lateral. Su integración urbana plantea cuatro carriles de circulación, dos para transporte público, y dos para el resto de circulación, dejando el espacio restante para el acerado.
Por su parte, la estación Capuchinos se sitúa entre las calles Maestro Quiroga y Cruz Roja. Contará con 116 metros de longitud, dimensiones similares a la estación Macarena y una profundidad de 12,06 metros respecto al nivel de la calle. La estación también se resuelve en dos niveles, uno primero de vestíbulo, al que se accede directamente desde la calle, y un segundo nivel, que es el de andenes, cuya tipología es lateral. La integración urbana de la estación mantiene los criterios mencionados anteriormente para la estación Macarena.
Ambas estaciones, por tanto, se configuran en dos niveles (vestíbulo y andenes), con andenes laterales, acceso directo desde superficie y estarán equipadas con escaleras y ascensores, garantizando de esta manera la accesibilidad. El vestíbulo albergará el control de viajeros, mientras que los andenes se disponen en el nivel inferior.
El proyecto contempla la ejecución del túnel para doble vía a lo largo de todo el trazado, así como el montaje de vía en placa. Asimismo, incluye la construcción de la infraestructura necesaria para albergar las instalaciones ferroviarias, de seguridad y electrificación, junto con la ejecución de la red de drenaje del túnel. El proyecto constructivo abarca también la reposición integral de los servicios urbanos afectados (abastecimiento, saneamiento, energía, telecomunicaciones y alumbrado público), así como la reurbanización completa del viario y la plantación de nuevo arbolado tanto en la zona de obra como en el entorno de la actuación.
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