Sin alternativas para ensayar a tres meses de la reforma del entorno del Lope de Vega: "La incertidumbre en las bandas de música es total"

La reurbanización del entorno del Lope de Vega arrancará el próximo junio, tal como confirmó este pasado lunes el Ayuntamiento. Una gran reforma que contempla, entre otras actuaciones, el derribo de las caracolas en las que ensayan tres bandas de música: San Juan Evangelista, Cristo de la Sangre y Liceo de Sevilla. Y a tres meses del inicio de las obras, estas formaciones no han recibido hasta el momento ningún local alternativo ni fecha límite de desalojo por parte del Consistorio, según trasladan dos de ellas a El Correo de Andalucía.

Desde que salió a licitación el proyecto el pasado enero, el Gobierno de José Luis Sanz ha mantenido conversaciones con las bandas afectadas. No obstante, por lo pronto no se les ha ofrecido "una alternativa real", así como tampoco "una fecha de abandono de los locales de ensayo ni localización concreta" de los nuevos espacios, tal como apuntan desde el Liceo. Desde el Ayuntamiento no han respondido aún a las preguntas de este medio.

Locales de ensayo de estas bandas en el entorno del teatro Lope de Vega. / Marina Casanova / ECA

"No sabemos nada a día de hoy: ni cuándo nos tenemos que ir ni la ubicación nueva", lamentan desde la formación trianera de San Juan Evangelista. "La incertidumbre es total y absoluta", afirma por su parte Manuel Esteban, presidente del Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla. "Desde Fiestas Mayores nos comentan que no saben nada. Mientras tanto, vemos planes de actuaciones paralelos", asegura Esteban.

"Hace varias semanas nos sentamos con el Ayuntamiento, y este fue uno de los temas que se abordaron. Nos dijeron que la semana pasada se reunirían con nosotros para hablar de este asunto, pero de momento no lo han hecho", declara este representante del Consejo de Bandas. "Agradecemos al Consistorio que potencie el arte sacro de nuestra ciudad, pero la música cofrade también es imagen de Sevilla. Y no entendemos cómo se minusvalora de esa manera, cómo no se le da ese mismo aprecio".

Por delante, tres meses como máximo para que empiecen los trabajos en el entorno del Lope de Vega. Y el pliego de prescripciones técnicas de esta intervención es claro: "La principal actuación será demoler el edificio existente de las caracolas". Es decir: los locales donde se congregan a diario decenas de integrantes de estas formaciones musicales. "Estas tres bandas pueden ensayar en la calle, pero ¿en qué lugar y a qué hora? ¿Tendrán problemas con los vecinos o con maleantes? Todo es una incertidumbre", señala Manuel Esteban.

Estado actual de los locales donde ensayan tres bandas de música de Sevilla, cerca del Lope de Vega. / Marina Casanova / ECA

En obras hasta verano de 2027

Según ha anunciado el Consistorio, está previsto que las obras comiencen el próximo junio y se alarguen "hasta julio-agosto de 2027". Más de un año para ejecutar "la transformación integral del teatro y del Casino de la Exposición", abarcando una superficie total de más de 30.000 metros cuadrados en un enclave emblemático de la ciudad. Un proyecto para el que Gobierno de José Luis Sanz ha destinado una inversión de 6,3 millones de euros.

"Los objetivos esenciales se centran en la puesta en valor de la importancia histórica y patrimonial de este lugar, mejorando la accesibilidad y sostenibilidad ambiental, recuperando el carácter de esparcimiento y ocio que tuvo en el momento de su creación para la Exposición Iberoamericana del 1929", se detalla en el pliego de prescripciones. También se plantea primar "la calidad ambiental y paisajista" y dotar a este enclave "del equipamiento necesario para consolidarlo como referencia de convivencia y disfrute ciudadano".

"Esta actuación incluirá la creación de un auditorio al aire libre, la plantación de 126 nuevos árboles, nuevos recorridos peatonales, mobiliario urbano, mejora de cerramientos y la renovación y ampliación de acerados en calles como Palos de la Frontera y La Rábida, priorizando la accesibilidad y el tránsito peatonal", destacan desde el Ayuntamiento. "Además, se modernizarán las redes de saneamiento y el alumbrado público mediante tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridad nocturna".