Cerco a las sillitas en Semana Santa también en 2026: el Ayuntamiento de Sevilla anuncia una nueva campaña con multas de hasta 120 euros

A solo unos días del arranque de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a poner el foco en uno de los elementos más extendidos por las calles: las sillitas. Después de las medidas tomadas en los últimos años, el Gobierno de José Luis Sanz ha incorporado en su plan de seguridad para este 2026 que "la Policía Local mantendrá la campaña informativa sobre los riesgos de obstaculizar la vía pública de manera indebida". Y como en anteriores ocasiones, quien incumpla puede hacer frente a una multa de hasta 120 euros.

Todo ello se ampara en la Ley Orgánica 4/2015, "que garantiza la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla". Esta norma "obliga a los ciudadanos a utilizar las vías públicas conforme a su destino, siendo responsables de los daños que se produzcan como consecuencia de dicho uso indebido en el acerado y calzada", según destacan desde el Consistorio de cara a la próxima Semana Santa.

Esta ley "dice explícitamente que queda prohibido impedir o dificultar, deliberadamente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por aceras y calzadas respectivamente", aclaran desde el Ayuntamiento. Así, la utilización de "cualquier elemento o actitudes que impidan o dificulten, deliberadamente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por aceras y calzadas puede ser sancionada con multa de hasta 120 euros".

Para hacer cumplir esta medida, los agentes de la Policía Local "deberán advertir previamente de la prohibición de realizar cualquiera de esas prácticas, y en caso de persistir procederá a formular la correspondiente denuncia". "En los supuestos en que este tipo de conductas pusiera en peligro real la seguridad ciudadana deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de Seguridad Ciudadana".

"Con esta campaña el Ayuntamiento pretende concienciar a los ciudadanos de los riesgos que suponen para el resto y para ellos mismos el hecho de obstaculizar la vía pública", defienden desde el Consistorio, que pone como ejemplo casos de evacuación o avalancha. Sin ir más lejos, en la pasada Madrugá hubo algunas carreras por una explosión eléctrica en la calle Relator. Por suerte, la rápida intervención de las autoridades hizo reconducir la situación.

Los enclaves prohibidos para las sillitas

"En los últimos años se ha venido detectando el uso indebido de las vías perimetrales a los recorridos de las distintas hermandades así como la utilización de parte de esas vías como lugar donde se sienta el público haciendo uso de sillas portátiles", se razona en el plan de movilidad para esta Semana Santa. "Esta ocupación de la vía pública genera situaciones de peligro y congestión peatonal innecesaria que deben ser evitadas".

Así, para "fomentar el uso racional de estas vías y que todos los asistentes puedan desplazarse con la mayor seguridad posible, se señalizarán aquellas calles y zonas específicas donde no está permitido el uso de sillas portátiles". En concreto, el Ayuntamiento ha vetado la utilización de sillitas en la Cuesta del Bacalao con Francos, y en calle Francos con Cuesta del Rosario. También en Laraña con Orfila, en el cruce de Tetuán con Rioja y en el de Arfe con Castelar.

Está prohibido poner sillas portátiles esta Semana en el Postigo, así como en el Salvador con la Cuesta del Rosario y con Sagasta. No se podrá tampoco en la calle San Pablo con Zaragoza, en Orfila con Javier Lasso de la Vega y en los cruces de la carrera oficial en esta última calle con Trajano. Ni en la plaza del Duque -justo delante del supermercado Aldi-, en la de la Alfalfa con calle Águilas y en Jesús del Gran Poder con Santa Bárbara.

Las sillitas están vetadas en la plaza del Altozano, en Chapineros y San Isidoro con Francos, y en la calle Cuna en sus cruces con Acetres y Cerrajería. En calle Baños con Gavidia, en Santa Ángela con Jerónimo Hernández y Alcázares. En Caballerizas con la plaza de Pilatos, Doña Guiomar con Zaragoza, en Ofreros con Boteros, en Alfonso XII con El Silencio, en Doña María Coronel con Gerona y en Pureza con la Capilla de los Marineros.

Sensores para medir bullas y más de 3.000 agentes

Entre lo más destacado del dispositivo de seguridad está la instalación de "40 sensores que medirán en tiempo real el flujo de personas en los puntos más concurridos de la ciudad", según explicó el pasado lunes el alcalde, José Luis Sanz. "Estos datos estarán a disposición del Cecop y de Policía Nacional y Local, y también se subirán a una aplicación móvil para cualquier sevillano pueda saber si está saturado o no uno de esos enclaves", ha detallado Sanz. Esta funcionalidad dentro de la app Sevilla también mostrará en tiempo real la ubicación de la cruz de guía y el palio de cada una de las hermandades.

Estos datos en tiempo real sobre el aforo servirá además para "determinar si se va a limitar el acceso o no a algunas zonas concretas del casco histórico", según ha afirmado José Luis Sanz. "Gracias a esa función extra, también se tomarán sobre marcha decisiones en caso que haya que vallar algunos puntos. Todo ello teniendo en cuenta la opinión de la propia hermandad, Policía Local y Nacional".

"Policía Nacional contará con más de 1.900 efectivos, a los que hay que sumar de otras instituciones como Guardia Civil, Tráfico y Aemet. En total, más de 2.500 funcionarios del Estado para el dispositivo especial de Semana Santa", destacó por su parte el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Entre ellos estarán de nuevo los policías judiciales que ya el año pasado realizaron labores preventivas y de investigación vestidos de paisano, en el marco de la operación Cirio, según ha informado Toscano.

A todos esos agentes hay que sumar los 1.031 policías locales que aporta el Ayuntamiento de Sevilla. "Desde el Viernes de Dolores hasta Domingo Resurrección, se distribuirán entre el acompañamiento a hermandades, el entorno de los templos, la carrera oficial, controles de tráfico, asistencia en el centro de control y servicio al resto de barrios de la ciudad", subrayó el alcalde de la capital andaluza.