Omar Courtz actuará en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026: fecha, entradas y todos los detalles del concierto en Plaza de España

Sevilla volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para la música urbana internacional con la llegada de Omar Courtz, una de las figuras emergentes con mayor proyección del panorama latino. El artista puertorriqueño actuará el próximo 10 de julio en la Plaza de España dentro de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.

Su concierto en Sevilla será una de las citas destacadas del verano para los seguidores de la música urbana. El cantante y compositor puertorriqueño llegará a la capital andaluza en un momento clave de su carrera, respaldado por el crecimiento de su proyección internacional y por el impacto de sus últimos trabajos.

Su concierto en la Plaza de España de Sevilla se presenta como una noche marcada por la energía, el directo y la conexión con el público en uno de los escenarios más singulares del circuito musical nacional. Con esta incorporación, Icónica Sevilla Fest refuerza su cartel con uno de los artistas jóvenes más destacados del momento.

Entradas para Omar Courtz

Las entradas para el concierto de Omar Courtz en Sevilla saldrán a la venta este viernes 27 de marzo a las 10.00 horas a través de la página web oficial de Icónica Santalucía Sevilla Fest.

La expectación en torno a esta cita llega acompañada del ascenso meteórico del artista, que se ha convertido en uno de los nombres a seguir dentro de la música urbana latina por su capacidad para combinar sonidos actuales con una identidad propia cada vez más reconocible.

Ascenso internacional

Omar Courtz se ha consolidado como uno de los artistas con mayor proyección internacional tras el lanzamiento en 2024 de su primer álbum, Primera Musa, un trabajo que alcanzó el número 1 en España y el número 2 en la lista Latin Rhythm Albums de Billboard.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de primer nivel como Anuel AA, Rauw Alejandro, Pitbull o J Balvin, una trayectoria que ha impulsado su presencia dentro del mercado internacional y lo ha situado entre las voces emergentes más relevantes del género. Además, ha sido señalado por Billboard como uno de los artistas a seguir en la escena actual.

Más allá de la música, Courtz representa también una nueva generación de artistas con una trayectoria poco convencional. Graduado en Ingeniería Mecánica y medallista universitario en atletismo, su perfil combina formación, disciplina y una marcada visión global.

Con la incorporación de Omar Courtz a su programación, Icónica Santalucía Sevilla Fest reafirma su apuesta por una oferta musical diversa, intergeneracional e internacional, consolidando a la Plaza de España como uno de los grandes escenarios culturales del verano en España.