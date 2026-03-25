La Plaza Nueva se convierte en una galería al aire libre con una gran muestra fotográfica sobre Sevilla

El cajón de obras de Plaza Nueva se ha transformado en una galería fotográfica al aire libre gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que busca dar un nuevo uso visual y cultural a este espacio en pleno centro de la ciudad. Bajo el título Sevilla, ciudad abierta, la muestra reúne instantáneas firmadas por 31 fotógrafos sevillanos, ofreciendo un recorrido por distintas miradas, estilos y generaciones en torno a la capital andaluza.

La exposición ha sido visitada este miércoles por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado por los autores participantes en un proyecto que pone el foco en la riqueza artística y documental de la fotografía sevillana. La propuesta, impulsada a través de la Gerencia de Urbanismo, convierte un elemento provisional de la obra en un espacio expositivo pensado para el disfrute tanto de los sevillanos como de quienes visitan la ciudad.

La iniciativa incluye además un homenaje a dos nombres destacados de la fotografía local, Martín Cartaya y Emilio Sáenz Cembrano, como reconocimiento a su trayectoria y aportación a la imagen de Sevilla.

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La muestra reúne trabajos de Álvaro Pastor, Antonio Sánchez Carrasco, Emilio Pizarro, Tomás Quifes, Víctor Rodríguez, Salazar-Bajuelo, Raúl Doblado, Pepe Morán, Pedro J. Clavijo, Pablo Lastrucci, María Guerra, Mariano Ruesga, Manuel Olmedo, Manuel Agüera, Manu Gómez, Luis Manuel Jiménez, Juan Manuel Serrano, Juan José Úbeda, Juan Flores, Juan Carlos Hervás, José Antonio Zamora, José Ángel García, Joaquín Corchero, Jesús Romero, Jesús Martín-Cartaya, Emilio Sáenz, Daniel Salvador-Almeida, Antonio Talegón, Cristina Quicler, Alfonso de la Herrán Murillo y Alfredo de Anca.