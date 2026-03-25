¿Te quedas en Sevilla en Semana Santa? Cinco planes alternativos para disfrutar tanto en la ciudad como en la provincia

Sevilla se prepara para celebrar una de las fechas más importantes de su calendario, la Semana Santa, en la que la capital se llenará de miles de ciudadanos venidos de todos los rincones del planeta para disfrutar del fervor y pasión que rezuma la ciudad durante estos días. Pero, ante esta avalancha de visitantes, son cada vez más los sevillanos que buscan planes alternativos para huir de la masificación y disfrutar de su ciudad y provincia realizando actividades que no tengan nada que ver con las tradicionales procesiones e iniciativas cofrades.

Para facilitar esta tarea, hemos escogido cinco alternativas que se pueden realizar en el territorio hispalense y que permiten disfrutar de un remanso de tranquilidad sin el bullicio que suele acarrear la Semana de Pasión.

Rutas de senderismo en Sevilla para 'escapar' de la Semana Santa de Sevilla'

Entre estas opciones se encuentra realizar alguna de las rutas de senderismo disponibles en la provincia. Entre ellas destaca la del Salto del Lobo, una sencilla ruta situada a tan solo 30 minutos de la capital que es perfecta para realizar en familia, al estar repleta de vegetación, pozas y riachuelos que finalizan en una enorme caída de agua que apenas nadie conoce.

El Salto del Lobo, la ruta por una de las cascadas más desconocidas de Sevilla repleta de rápidos y pozas que está a solo 30 minutos de la capital / .

Este sendero se encuentra en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, una localidad de apenas 1.500 habitantes que alberga en su interior una sencilla ruta circular de unos 8 kilómetros con un camino sin demasiados obstáculos ni contratiempos, lo que permite que cualquier senderista pueda adentrarse en su interior y contemplar la rica vida natural del entorno.

Una ruta entre pozas, riachuelos y saltos de agua

Durante todo el camino, el visitante camina por un sendero que se encuentra acompañado por pozas, riachuelos y saltos de agua procedentes del río Guadiamar, que finalizan en la cascada del Salto del Lomo.

Esta es una caída de agua de 40 metros de longitud que cae en una poza profunda rodeada de elevados muros de piedra que simulan la imagen de una garganta.

Además, durante la ruta, los senderistas también podrán descubrir los restos de un antiguo molino, todo ello situado en un entorno natural repleto de vegetación y fauna.

La ruta por la Vía Verde de El Ronquillo

A esta ruta se suma otra de fácil recorrido e impresionantes vistas, la de la Vía Verde de El Ronquillo, un sendero de apenas nueve kilómetros rodeado de vegetación, agua y belleza natural, con el embalse de la Minilla y el valle de la Rivera de Huelva bordeándola de forma constante.

Esta vía verde discurre por la antigua vía de ferrocarril que unía San Juan de Aznalfaracha con las Minas de la Cala a principios del siglo XX, lo que permite a sus visitantes descubrir algunas de las instalaciones que la infraestructura tenía en el lugar, como su antigua estación de ferrocarril, hoy rehabilitada y convertida en un hotel restaurante.

Vía Verde El Ronquillo, uno de los planes favoritos de turismo activo en familia cerca de Sevilla / Vías Verdes

Tras más de medio siglo de historia, este ferrocarril dejó de funcionar y, la parte de su recorrido que discurría por El Ronquillo, se convirtió en esta ruta minera que ha sido acondicionada y habilitada para realizar todo tipo de deportes, como senderismo, paseo a caballo, ciclismo o pesca.

Además, durante todo su recorrido, este sendero de nueve kilómetros está bañado por el embalse de la Minilla y el río Rivera de Huelva, así como de una extensa vegetación que hace de este entorno uno perfecto para disfrutar del aire libre y la riqueza natural.

Una hermosura que se complementa con la multitud de miradores y zonas de descanso y ocio, con merenderos y barbacoas, que se han instalado en la Vía Verde de El Ronquillo.

Una ruta por la casa de 'Los Tres Cerditos'

Para quienes no le importen alejarse un poco más y salir de la provincia sevillana, pero apeas trasladarse apenas una hora de Sevilla capital se encuentra el sendero de 'Los Tres Cerditos', situada en el municipio onubense de Jabugo.

Esta ruta senderista permite a sus visitantes no solo pueden recorrer la belleza natural de Jabugo, con su amplia y variada vegetación y fauna, sino también contemplar las tres construcciones que realizaron estos personajes de ficción para salvarse de las fauces del lobo.

Ruta de Los Tres Cerditos en Jabugo / .

De ese modo, durante esta ruta circular que une Jabugo con Los Romeros y que arranca en la Plaza de la Constitución del municipio onubense, los senderistas se encontrarán tanto la casa de paja, que cayó con apenas un soplido del lobo, como la de madera que, aunque frenó ligeramente el avance de la fiera, también cayó, y, por último, la de madera, que logró salvar a los tres hermanos.

Las tres casas que buscan revivir desde este municipio una de las historias más famosas de la historia han sido obra del artista local Cándido Soriano con motivo de la iniciativa 'Jabugo de Cuento'.

Una ruta de recorrido circular y apenas 4 kilómetros

Para poder contemplarlas, es necesario realizar este camino que cuenta con un recorrido circular de 4,39 kilómetros que llevará al visitante por diversos senderos, dehesas y bosques repletos de naturaleza salvaje y de diversidad de animales, como cerdos, vacas o caballos.

Tal y como explica el Consistorio, este camino se puede completar en una hora y media, ya que se trata de un sendero fácil sin grandes dificultades, por lo que es perfecto para realizar en familia.

Pero esta no es la única ruta de fantasía con la que cuenta Jabugo, sino que en su iniciativa 'Jabugo de Cuento', ha creado distintos caminos por los parajes naturales de la localidad con construcciones inspiradas en otras historias, como las de El Zapatero y los Duendes, Los Gnomos del Bosque, David el Gnomo, Las Ardillas del Bosque, y Pinocho y Geppetto.

Alternativas en Semana Santa: visita a los pueblos con encanto de Sevilla

Otra de las posibles alternativas de ocio para los sevillanos es la de visitar alguno de los distintos pueblos con encanto y exultante belleza que se encuentran en la provincia.

Así, son muchas las localidades situadas por todo el territorio repletas de historia, cultura, gastronomía y naturaleza. Par escoger entre todos ellos, se pueden contemplar los escogidos en el prestigioso listado de los Pueblos Mágicos de España, que destacan a distintas localidades sevillanas.

Visita a El Coronil, a apenas 54 kilómetros de Sevilla capital

Entre ellas se encuentra El Coronil, un municipio situado en la Campiña sevillana a apenas 54 kilómetros de la capital y con una estratégica ubicación entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.

"Las suaves ondulaciones de la campiña abrazan este pueblo, pero al acercarnos a la provincia de Cádiz, la topografía se transforma, revelando la sierra con su vegetación única, guiándonos hacia la mágica Vía Verde", ha señalado la publicación sobre esta localidad que se encuentra atravesada por el Arroyo Salado y el río Guadalete.

El Coronil / Diputación de Sevilla

Tal y como ha indicado, cualquier estación del año es idónea para visitar El Coronil gracias a su "lienzo cambiante", en el que predominan sus verdes trigales, los ocres de otoño, la inmensidad de su mar de girasoles y la tranquilidad de su tierra parda.

"El Coronil destaca por sus tradiciones, su rica gastronomía y la hospitalidad de su gente", ha recalcado al respecto sobre este entorno que cuenta con una amplia tradición culinaria y un protagonismo especial de sus embutidos caseros locales, como la morcilla, chorizo y caña de lomo. A esto se suma su amplia variedad de bares y restaurantes en los que disfrutar tanto de su cocina tradicional como sus propuestas de fusión y comida callejera.

El Coronil / Diputación de Sevilla

Además, en este municipio se pueden visitar verdaderas joyas arquitectónicas, como la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, el Castillo de las Aguzaderas, el Castillo de la Villa, la Casa de la Marcela o la Ermita del Calvario, entre otros.

Utrera, otro de los 'Pueblos Mágicos' de Sevilla

En el listado de 'Pueblos Mágicos' de Sevilla se encuentra también Utrera, una "encantadora ciudad" que cuenta con una amplia y rica historia y un patrimonio cultural único.

"Con sus raíces que se remontan a la época romana, Utrera ha sido testigo de influencias y conquistas a lo largo de los siglos, lo que ha dejado una huella en su arquitectura y en su identidad", ha señalado la publicación.

Esta huella se puede encontrar en su propio casco antiguo, convertido en un laberinto de calles estrechas y pintorescas salpicadas por edificios de estilo andaluz y patios adornados con ﬂores.

Además, entre su patrimonio arquitectónico también destaca su Castillo de Utrera, una fortaleza medieval ubicada en lo alto de una colina desde donde se pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores; así como la diversidad de plazas de interés de las que dispone, como la Plaza de la Constitución.

Utrera / Diputación de Sevilla

"Con su encanto histórico, su riqueza cultural y su ambiente acogedor, Utrera es un destino que captura el corazón de quienes la visitan", ha señalado la publicación que, además, recomienda probar su rica cocina, con platos típicos como el gazpacho, salmorejo, rabo de toro o su conocido mostachón utrerano, una especie de tartaleta crujiente rellena de crema pastelera y espolvoreada con azúcar glas.

Visita al pueblo más bonito de Sevilla 2026

Entre las posibles escapadas por Sevilla destaca también el territorio que ha sido elegido por la prestigiosa revista Viajar como el más bonito de Sevilla de 2026, que "todo el mundo debería conocer": Santiponce.

De ese modo, la revista Viajar ha señalado como el municipio más bonito de la provincia y el que hay que visitar sí o sí en 2026 a esta villa perteneciente al municipio de Aljarafe.

Santiponce, el pequeño pueblo de Sevilla en el que nacieron dos de los emperadores más reconocidos de toda Hispania / Diputación de Sevilla

En este núcleo se encuentra el conjunto arqueológico de la reconocida ciudad de Itálica, una de las más importantes de la época y la primera ciudad romana que se fundó en todo el país.

"A solo siete kilómetros de la capital se encuentra este municipio. Y, si por algo merece una visita, es por ver de cerca los yacimientos arqueológicos de la antigua ciudad romana Itálica", ha afirmado la revista Viajar al respecto.

Además, ha recalcado que de esta ciudad "salieron dos de los emperadores más famosos del Imperio: Adriano y Trajano", lo que hace de este entorno uno de los que más riqueza histórica atesora de Andalucía.

Planes de naturaleza sin salir de la ciudad: los parques de Sevilla

Entre los planes alternativos que pueden barajar los sevillanos para cambiar de aires durante esta Semana Santa es visitar alguno de los parques con los que cuenta la ciudad, repletos de vegetación, belleza y tranquilidad.

Entre ellos destaca uno considerado de los más extensos y más apreciados por sus vecinos por la amplia variedad de posibilidades que ofrece, con enormes bosques y jardines, lagos, zonas de pícnic, senderos e, incluso, su propio ferrocarril.

El Parque del Alamillo y sus 120 hectáreas

Se trata del Parque del Alamillo, un entorno natural con 120 hectáreas de extensión situado en la zona norte de la Isla de la Cartuja que fue inaugurado en 1993 con motivo de la Expo del 92.

Así, este pulmón verde que cuenta con más de tres décadas de historia se ha posicionado como uno de los mejores lugares para disfrutar de una jornada al aire libre en familia, al disponer de gran variedad de instalaciones y servicios, así como una amplia cantidad de actividades para todos los públicos.

Parque del Alamillo, el gigantesco pulmón verde de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril / Parque del Alamillo

En su localización, entre los cauces antiguo y nuevo del río Guadalquivir, se creó este parque urbano que nació con la intención de recrear el paisaje natural del bosque mediterráneo.

Por ello, este espacio cuenta con toda clase de especies autóctonas que reproducen los diferentes ecosistemas del territorio, como olivos, pinos, álamos, olmos o encinares, entre otros.

Pero además de una extensa riqueza natural y paisajística, el Parque del Alamillo cuenta con toda clase de equipamientos para el disfrute de todos los sevillanos y visitantes, como kioskos, senderos, zonas de pícnic y establecimientos de restauración.

De igual modo, entre la amplia variedad de opciones que se encuentran en el parque destacan su pequeño ferrocarril, su tren, su zona de juegos infantiles, con toda clase de atracciones, sus huertos urbanos y su área de adiestramiento canino.

Parque del Alamillo, el gigantesco pulmón verde de Sevilla con lagos, zonas de pícnic y su propio ferrocarril / Parque del Alamillo

Además, en este parque destacan sus lagos y ríos, que permiten la práctica de esquí acuático, piragüismo y kayak, entre otros deportes; así como su área de recreación de un yacimiento arqueológico, en el que se puede realizar un taller de arqueología experimental.

Y uno de sus principales referentes y centro neurálgico del parque es el Cortijo del Alamillo, una edificación que dispone de un gran salón de actos con capacidad para más de 150 personas disponible para colectivos y toda clase de actividades.

El Parque Infanta Elena de Sevilla capital

Entre los parques que se pueden visitar durante estos días en Sevilla también destaca el Parque Infanta Elena, uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad que fue inaugurado en 1995 y que, desde entonces, se ha convertido en un imprescindible del ocio en familia, y el disfrute y deporte al aire libre.

Así, este parque destaca por albergar en sus 35.000 metros cuadrados un enorme bosque de pinos, juegos infantiles para todas las edades e, incluso, su propia laguna llena de patos.

Este parque situado junto a la calle doctor Miguel Ríos Sarmiento se caracteriza por sus amplias zonas ajardinadas, sus caminos y senderos serpenteantes ideales para pasear y hacer deporte, así como sus zonas de esparcimiento y pícnic para disfrutar de una jornada de calma y diversión.

Uno de los aspectos que define a este parque sevillano es su diseño similar al del Parque del Alamillo, en el que no existe una geometría predeterminada de sus elementos como suele ocurrir con los parques más tradicionales, sino que sus praderas, plantas y arboledas parecen no seguir alineación alguna.

Así, este parque destaca por sus extensas praderas y arboledas que hacen que casi se pueda calificar el paraje como una masa forestal por su riqueza y amplia flora, que se distribuyen con soltura y naturalidad por todo el entorno, donde se pueden encontrar desde pinos y cipreses a eucaliptos, olmos y adelfas.

Otro imprescindible de Sevilla: el Parque de San Jerónimo

Otro de los parques situado en el corazón de Sevilla es el de San Jerónimo, uno entorno natural que nació como vivero para las plantas que decorarían la Exposición Universal de 1992 y que en la actualidad cuenta con 148.000 metros cuadrados de bosques, paseos y juegos infantiles.

Este parque natural situado en el Distrito Norte de la capital de Sevilla, junto a la dársena del Guadalquivir y al monasterio con el que comparte nombre, se comunica por una pasarela con dos de los parajes más reconocidos de la ciudad: el Parque del Alamillo y la isla de la Cartuja.

El parque dispone de distintos huertos urbanos para que los vecinos lleven a cabo sus cultivos, así como distintos paseos arbolados, bancos, fuentes, parques con juegos infantiles y carriles bici.

De igual modo, dispone de una amplia flora, entre la que destaca su bosque de ribera, carrizos, sauces, álamos, fresnos, olmos, cipreses y laurel de indias, entre otros muchos.

Parque de San Jerónimo, en Sevilla capital / .

Pero su principal atracción y tesoro se encuentra al final de este paseo central, donde se sitúa el monumento del 'Nacimiento del Hombre Nuevo', conocido popularmente como 'El Huevo de Colón', una escultura de 45 metros de altitud y 500 toneladas de peso que fue un regalo de Rusia a la provincia hispalense durante la Exposición Universal como muestra de su unión.

Este monumento, considerado el más alto de toda España y uno de los más grandes de todo el mundo, se ha convertido en uno de los principales atractivos de Sevilla por su imponente tamaño y su curiosa figura, con un gran huevo formado por las velas y cuerdas de las tres carabelas que alberga en su interior una enorme figura de Cristóbal Colón de 32 metros de alto.

Otra alternativa a la Semana Santa de Sevilla: visita el 'safari' de la provincia

Para quienes quieran disfrutar de un completo día al aire libre rodeado de animales en semilibertad, existe otro plan alternativo a apenas 58 kilómetros de Sevilla capital: la de acudir al 'safari' de la Reserva del Castillo de Las Guardas, también conocida como Reserva Andalucía.

En este paraje que cuenta con 230 hectáreas de masa forestal y que se ha convertido en uno de los parques más grandes de Europa, los animales pueden vivir en semilibertad y agrupados en familias para que convivan como si estuvieran en su hábitat natural.

Unos animales que, en la mayoría de los casos, han sido rescatados y han encontrado en esta reserva un refugio seguro en el que "vivir en paz y recibir el cuidado que necesitan", tal y como han relatado desde el propio parque.

Reserva del Castillo de Las Guardas, en Sevilla / Reserva del Castillo de Las Guardas

Y para que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia única de contemplar a todos estos animales en su propio hábitat y en libertad, la reserva ha creado una especie de safari en el que los usuarios pueden recorrer 10 kilómetros de este gigantesco parque con su propio vehículo o el tren neumático del parque.

Monos, hienas y bisontes americanos en este 'safari' de Sevilla

Durante el trayecto, pueden observar animales como monos, hienas, macacos, avestruces, bisontes americanos, canguros, tigres, elefantes, leones, rinocerontes, lémures, cebras, aves rapaces e, incluso, leones marinos.

"En la Reserva Andalucía, el respeto por la naturaleza y los animales es nuestra prioridad. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia sostenible que combine educación y aventura", ha señalado al respecto el centro, que asegura que su misión principal es la protección de las especies en su propio hábitat.

Reserva del Castillo de Las Guardas, en Sevilla / Reserva del Castillo de Las Guardas

Así, nació este paraje situado en las ruinas de una antigua mina abandonada que ha acabado convirtiéndose en uno de los parques más grandes de Europa en el que conviven animales exóticos y autóctonos en un entorno natural.

Además de la experiencia en safari, la Reserva de Andalucía ofrece un "meet and greet" con los animales, para "vivir la naturaleza de cerca", así como zona de restauración y de alojamiento, donde se puede descansar en pleno parque a través de sus bungalows e, incluso, de su poblado del oeste.

Una escapada a las playas situadas cerca de Sevilla

Y para quienes quieran disfrutar de las playas situadas cerca de la provincia de Sevilla, son múltiples las opciones con las que cuentan a apenas una hora de la capital. Entre ellas se encuentra la playa más larga de España, situada en uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el Parque Nacional de Doñana, en Huelva.

Se trata de la playa de Doñana, un enorme litoral de casi 30 kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas que se encuentra a apenas una hora de Sevilla.

La Playa de Doñana, el litoral más largo de España, se encuentra en Huelva, a apenas una hora de Sevilla / Tripadvisor

Con 28 kilómetros de extensión, la playa de Doñana, situada en el término municipal de Almonte, une la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda, con Matalascañas, lo que convierte este enclave en el litoral más largo de toda España y uno de los entornos más impresionantes de Andalucía.

Además, este lugar, considerado una de las costas vírgenes más extensas de toda Europa, cuenta con un alto grado de protección en sus kilómetros de enormes dunas y marismas para preservar su cuidado ecosistema y su rica flora y fauna.

Pero esta playa, situada en el Parque Nacional de Doñana, no solo está compuesta por enormes arenales y agua cristalina, sino que en su recorrido también se pueden descubrir viviendas de pescadores y tres torres vigías de los siglos XVI y XVII declaradas como Bien de Interés Cultural, que se han convertido en refugio de los halcones peregrinos.

La riqueza de este entorno destaca también por la presencia de una amplia variedad de animales gracias a la dificultad de acceso para la mayoría de ciudadanos.

Es por ello que en esta playa virgen es común encontrarse con zorros, linces ibéricos, ciervos o jabalíes y toda clase de reptiles, así como miles de aves costeras como gaviotas, flamencos, garzas reales o charranes patinegros.

Y es que una de sus principales características que han posibilitado que este rincón onubense parezca estancado en el tiempo y repleto de una belleza natural salvaje e inexplorada es su acceso restringido, al encontrarse en terreno protegido.

Esto hace que solo se pueda llegar a esta playa a pie desde el municipio de Matalascañas o cruzando en barcaza el río Guadalquivir desde Sanlúcar de Barrameda.

Esta es la ciudad andaluza que tiene la playa más larga de toda España / Junta de Andalucía

La visita a este territorio se puede aprovechar visitando el resto de playas de Huelva que se han convertido en las más largas de la zona, como la de Castilla, que se extiende por 17 kilómetros en una unión perfecta entre Doñana y Mazagón; la de Nueva Umbría, en Lepe, con 12 kilómetros de longitud, y la playa de Mazagón, con 9 kilómetros de extensión.