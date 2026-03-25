Quejas de los vecinos del Edificio Pinillos por las obras para la construcción de un bloque de viviendas: "Tiemblan todos los pisos"

Los vecinos del Edificio Pinillos muestran su hartazgo por las obras que el Grupo Promar está llevando a cabo en una de las manzanas de este complejo habitacional del barrio de Nervión. Denuncian estruendos y temblores desde que empezaron las obras hace dos semanas. Aunque los vecinos apuntan a irregularidades en el proyecto, el Ayuntamiento de Sevilla confirma la adecuación del mismo con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como con las resoluciones de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. La promotora, por su parte, asegura tender la mano a los vecinos asegurando, en todo momento, la transparencia informativa en la tramitación del proyecto.

El pasado viernes un camión que se encontraba retirando escombros del interior del edificio quedó enganchado en la puerta de acceso ocasionando un fuerte ruido. "Tuvo que subir una excavadora para ayudar a desengancharlo y temblaron todas las viviendas", afirma a este periódico José Manuel Candela, uno de los vecinos afectados. Entre sus reclamaciones, pide al Ayuntamiento de la ciudad la revisión de la licencia de obras concedida por la Delegación de Urbanismo este mismo verano. Según ellos, hay una serie de condiciones urbanísticas y patrimoniales que no se cumplen, aunque en el Gobierno local niegan la mayor.

Un año esperando una reunión con el delegado

Del mismo modo, los vecinos aseguran que llevan "más de un año esperando" para reunirse con el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. Una cita que no se ha producido hasta ahora, aunque sí han acudido a la Gerencia de Urbanismo, llegando a sentarse con los propios técnicos. Por su parte, De la Rosa aseguró hace unas semanas, en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno municipal, que todas las alegaciones presentadas por los vecinos frente al proyecto del Grupo Promar han sido desestimadas. "Las primeras fueron presentadas en 2022 y se desestimaron por parte del PSOE, no estaba yo", apuntó el delegado de Urbanismo.

El proyecto del Grupo Promar sobre el Edificio Pinillos recoge tres líneas de actuación en el complejo habitacional. En primer lugar, está la construcción de un aparcamiento subterráneo de tres plantas bajo el patio interior con 237 plazas y 140 trasteros. En segundo lugar, destaca la remodelación de 60 viviendas de la manzana que no está habitada y, por último, la reurbanización del patio interior del edificio, bajo el que se ubicaría el citado parking.

Recreación gráfica de la promoción del Grupo Promar en el Edificio Pinillos en Nervión, Sevilla / Grupo Promar / ECA

Desde la promotora, emitieron recientemente una nota informativa donde aseguraba que la intervención es el resultado de "un prolongado proceso técnico y administrativo desarrollado durante años", que ha contado con "la supervisión de los organismos competentes y el cumplimiento de la normativa urbanística y patrimonial vigente". De igual modo, desde Grupo Promar confirmaban que han aportado toda la documentación técnica requerida en cada fase de la tramitación: "Garantizamos coherencia, transparencia y rigor en el conjunto del procedimiento". Asimismo, mantienen "la voluntad de diálogo" con el entorno vecinal y el compromiso con la transparencia informativa.

Cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento y los vecinos

"Sorpresivamente, se ha autorizado todo", ha asegura el vecino José Manuel Candela. Entre los argumentos que sostienen estaría, por un lado, la vulneración de la anchura mínima permitida para el acceso de los vehículos. Estos vecinos alegan que, actualmente, es de 3,85 metros cuando el PGOU indica que debe ser de seis en total, dos carriles de tres metros cada uno. En cambio, fuentes del Ayuntamiento, consultadas por El Correo de Andalucía, confirman que el acceso no cumple con los requisitos técnicos para ser catalogado como rampa y acogerse, por tanto, a dicha normativa. La pendiente de acceso al Edificio Pinillos desde la calle Júpiter es del 4% y no puede considerarse rampa de garaje, ya que es prácticamente horizontal.

Además, los vecinos señalan que las nuevas viviendas dispondrán de áticos, mientras las ya existentes no los tienen: "No deberían de poderse hacer porque Pinillos está catalogado y protegido, tiene que guardar una uniformidad". Sostienen que alteraría su concepción unitaria, sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla se acoge a las resoluciones de la Comisión Local de Patrimonio Histórico que dio luz verde a la licencia. El Edificio Pinillos fue proyectado por el arquitecto Antonio Arévalo y construido entre los años 1920 y 1923 con un claro estilo regionalista. Ocupa toda una manzana conformada por las calles Lope de Vega, Júpiter, Luis Cadarso y Méndez Casariego.

Por su parte, la reurbanización de la plaza obliga a bajar la cota de suelo 45 centímetros y las familias de Pinillos lamentan incidencias futuras con la red de saneamiento, aunque matizan que es "la menos problemática" de las tres líneas de actuación proyectadas por el Grupo Promar. Fuentes del Gobierno local apuntan que esto no implica una incidencia urbanística y se trata de algo subsanable y abordable desde el punto de visto técnico.