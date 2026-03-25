Artes escénicas
¿Puede una rampa enfrentar a un bloque de vecinos?: una obra de teatro aborda en Artillería la convivencia y la solidaridad en un barrio obrero
La obra 'La alegría', protagonizada por Paqui Montoya, Fernando Lahoz, Amparo Marín y Manuel Monteagudo, aborda la petición de una madre de una entrada accesible para su hijo, un joven con parálisis cerebral en silla de ruedas
La petición de una rampa en la entrada de un bloque para que un joven con parálisis cerebral en silla de ruedas pueda salir de su casa y el consiguiente conflicto vecinal es el punto de partida de La alegría, una obra de teatro que ha pasado por destacados escenarios nacionales e internacionales y que, a partir de este jueves 26 de marzo y hasta el próximo sábado 28 de marzo, se representará en la Real Fábrica de Artillería.
Esta obra, escrita y dirigida por María Samper, se incorpora a la capital hispalense como una de las propuestas teatrales contemporáneas más relevantes de la temporada, con un relato que sitúa el foco "en los márgenes de la convivencia cotidiana y en las grietas que atraviesan lo comunitario", según explica el Ayuntamiento en una nota. Se desarrolla en un barrio obrero de cualquier ciudad con una madre y su hijo con parálisis cerebral como protagonistas: el conflicto vecinal que va revelando desacuerdos, los cambios de opinión, las pequeñas traiciones y una progresiva descomposición de los lazos comunitarios se cruzan a lo largo de la trama.
El espectáculo está interpretado por Paqui Montoya, Fernando Lahoz, Amparo Marín y Manuel Monteagudo, un elenco con una sólida presencia en la escena teatral andaluza que sostiene el relato desde una interpretación profundamente humana. Los personajes están construidos desde la cercanía y la verdad escénica. Destaca, especialmente, el proceso de aproximación al personaje de Eli, para el que el actor ha desarrollado un trabajo específico en colaboración con Aspace, a través de un voluntariado que ha permitido abordar la parálisis cerebral del personaje desde el respeto, el rigor y la escucha.
El texto expone con precisión la miseria económica y humana, la fragilidad de la conciencia colectiva y la soledad que se instala puertas adentro, al tiempo que contrapone esa dureza con la fuerza de Julia, una mujer sostenida por el amor y la ternura hacia su hijo. La alegría no ofrece respuestas cerradas ni soluciones simples, sino que abre un espacio de reflexión incómodo y necesario.
La puesta en escena no muestra artificios ni excesos, sino que apuesta por un espacio escénico hogareño y reconocible, donde los cuerpos y la palabra ocupan el centro. La escenografía construye un entorno coherente con el universo que retrata la obra, reforzando la cercanía con el público y la intensidad emocional del relato.
El estreno de La alegría en Sevilla ha contado con la colaboración y el apoyo de ASPACE; la Fundación Auxilia, que ha facilitado la silla de ruedas del personaje; la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Ayuntamiento de Sevilla; la Sala Beckett de Barcelona, así como los centros cívicos El Esqueleto, Torre del Agua y Torreblanca, que han apoyado el desarrollo del proyecto.
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