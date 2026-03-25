El alza del precio de la vivienda en Gines, Castilleja de la Cuesta y Tomares supera al de Sevilla capital

El mercado inmobiliario de Sevilla sigue en escalada. Incluso hay municipios de la provincia que han adelantado a la capital en cuanto al crecimiento del precio de la vivienda, lo que dificulta el acceso a una propiedad a aquellos que se fijan en el área metropolitana para buscar un nuevo hogar.

Así se desprende del informe "Barómetro del Mercado Residencial", realizado por el grupo Gloval -firma de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria-, que analiza la evolución del valor de la vivienda en las principales ciudades de Andalucía.

Situación en la provincia de Sevilla

En este estudio se refleja que, en el cuarto trimestre de 2025, el valor medio de la vivienda en Sevilla capital fue de 2.533 €/m², con un aumento anual del 14,1% y un incremento trimestral del 2,8%. En cualquier caso, destacan los incrementos experimentados en localidades del área metropolitana.

En concreto, los municipios con los mayores crecimientos en el precio fueron Gines (17,7%), Castilleja de la Cuesta (17,0%), Tomares (16,9%) o La Rinconada (16,3%), con subidas interanuales destacadas en comparación con otras zonas del área metropolitana. La tendencia de crecimiento en Sevilla refleja, por tanto, un fenómeno de descentralización de la demanda inmobiliaria hacia los municipios periféricos de la capital.

Además de Sevilla, otros municipios cercanos a la capital, como Camas (14,1%) o Dos Hermanas (13,3%) muestran aumentos que superan los dos dígitos en un año. En general, la mayoría de municipios presentan un aumento, con excepción de algunos con incrementos más moderados, como en el caso de Bormujos, Espartinas o Mairena del Aljarafe, por debajo del 10%.

El informe demuestra que, de cualquier modo, el precio de la vivienda por metro cuadrado sigue siendo superior en la capital hispalense, a la que siguen Tomares y Mairena del Aljarafe, las dos únicas localidades también por encima de los 2.000 €/m².

Mercado inmobiliario en Andalucía

Los datos del cuarto trimestre confirman que Málaga, Sevilla y Cádiz continúan siendo las capitales con los mayores niveles de precios de la comunidad. Málaga alcanza un valor medio de 3.409 €/m², consolidándose como el mercado más caro de Andalucía, seguida de Cádiz (2.949 €/m²) y Sevilla (2.533 €/m²). Por detrás se sitúan Granada (2.275 €/m²), Córdoba (1.650 €/m²), Almería (1.642 €/m²), Huelva (1.510 €/m²) y Jaén (1.399 €/m²).

Desde una perspectiva anual, todas las capitales registran incrementos en el precio de la vivienda, reflejando un ejercicio marcado por la continuidad del ciclo alcista, aunque con una progresiva normalización de los ritmos de crecimiento.

Málaga vuelve a destacar con una subida del 16,4%, seguida de Huelva (15,6%), Jaén (15,5%), Almería (14,9%) y Sevilla (14,1%). En un segundo escalón se sitúan Córdoba (11,5%) y Granada (7,3%), mientras Cádiz (4,9%) muestra un comportamiento más contenido.

Crecimiento "más ordenado y homogéneo"

En comparación con el trimestre anterior, el mercado mantiene una evolución positiva en todas las capitales, con incrementos que oscilan entre el 2% y el 6,6%, lo que confirma un cierre de año sólido, pero alejado de los repuntes más intensos registrados a lo largo de 2024 y principios de 2025, apunta el informe.

Para Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, “el cierre de 2025 dibuja un mercado residencial andaluz que entra en una fase de mayor estabilidad, tras varios ejercicios de crecimiento intenso. Los precios continúan avanzando, pero lo hacen de forma más ordenada y homogénea, especialmente en las capitales con mayor madurez. Este escenario refuerza la confianza en el mercado y sienta las bases para una evolución más sostenible a medio plazo.”