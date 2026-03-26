El alcalde de Sevilla y los sindicatos sellan la paz a las puertas de Semana Santa: hay preacuerdo por la privatización de la limpieza de colegios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y los sindicatos han sellado la paz a las puertas de la Semana Santa. Las secciones sindicales han anunciado este jueves un principio de acuerdo con el Gobierno local que puede poner fin al conflicto abierto por la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos. Tal como apuntan en una nota firmada por CCOO, Csif, UGT, USO y SEM, la plantilla ha sido convocada a asamblea urgente esta misma tarde a las 18:30 para ratificar o no el texto.

Si finalmente recibe el respaldo de la asamblea, el acuerdo se firmaría este Viernes de Dolores con el alcalde de la ciudad. El documento, según los sindicatos, incorpora avances de calado para la plantilla: "Garantiza el mantenimiento del empleo público fijo y temporal del servicio, asegura la continuidad de los 481 peones actualmente ocupados, incluye plazas vacantes en las Ofertas de Empleo Público de 2026 y 2027". Además, prevé la reubicación del personal con mantenimiento de condiciones retributivas y abre un marco para la modernización del servicio y el estudio para traer de vuelta a lo público algunos servicios externalizados.

En este sentido, el acuerdo recoge además la "negociación inmediata de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Servicio de Limpieza, la creación de una Comisión Técnica permanente y una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas pactadas y hacer seguimiento de vacantes, coberturas e incidencias relevantes".

Desde las secciones sindicales se valora este principio de acuerdo con "esperanza y prudencia", como el resultado de semanas de movilizaciones y presión sostenida por parte de la plantilla. La última palabra, en todo caso, la tendrá esta tarde la asamblea, de cuyo resultado dependerá que este Viernes de Dolores pueda rubricarse el pacto que cierre definitivamente el conflicto.

Claves de un conflicto por la gestión de la limpieza

El notorio conflicto entre sindicatos y Consistorio nace de la necesidad de un cambio en la limpieza diaria de los centros, según coinciden todas las partes. Sin embargo, difieren en el cómo llevarlo a cabo: una exige que sea con personal y medios propios del Ayuntamiento, tal como sostienen algunos sindicatos; la otra, privatizando el servicio para que se haga cargo una empresa, según la opción aprobada por el Gobierno de José Luis Sanz. Los primeros han protestado durante semanas con acampadas y encierros para "defender el empleo público" y un modelo "más económico". En el otro extremo, el alcalde han insistido una y otra vez que la externalización "no pone en riesgo ningún trabajo" y que únicamente se apuesta por "mejorar la limpieza" en las escuelas.

Tras la luz verde de la Junta de Gobierno local a los pliegos del contrato, limpiar los 108 colegios de la ciudad costará al año 12,5 millones de euros, tal como informaron desde el Consistorio. "Con el Plan Colegios Limpios apostamos por un modelo moderno, profesionalizado y sometido a control permanente", según declaró la delegada de Educación, Blanca Gastalver. Hasta ahora, hacer lo propio en los 350 edificios municipales -incluyendo todos estos centros educativos- salía por 20 millones de euros, según cifró el alcalde en rueda de prensa.

Refuerzo del personal versus pérdida de empleo

Uno de los principales choques del conflicto ha girado en torno a la empleabilidad. Por una parte, el Consistorio ha defendido que "el contrato contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores". Con la entrada en vigor de la privatización, los peones del Ayuntamiento que friegan y barren colegios en la actualidad pasarán a hacer esta tarea en los restantes edificios municipales, "sumando un total de 861 empleados de la limpieza, entre los que aportará la empresa privada y los propios".

A algunos representantes sindicales, por contra, no les convencía esta medida, alegando que en la actualidad "hay 174 vacantes sin cubrir en el turno de tarde de limpieza de colegios y la plantilla total contemplada en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) es de 490".

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Otra cuestión que señalan además estas organizaciones es que la externalización perjudicará al empleo público. En este sentido, los sindicatos alegan que aunque no se vaya a proceder a despidos, ante promociones y ampliación de ofertas, no se recurrirá a la bolsa de empleo público tras la privatización del sistema.