Del altar imperial al presente: Sevilla, Granada y Albacete sellan una nueva alianza cultural 500 años después

Han pasado cinco siglos. 500 años desde que Carlos I de España y V de Alemania se daba el "sí, quiero" junto a Isabel de Portugal en el Salón de Embajadores del Real Alcázar de Sevilla. El 11 de marzo de 1526 se instauraba un enlace histórico a la ciudad de Sevilla junto a Granada y Albacete.

Por ello, 500 años después, las distintas ciudades se han unido este jueves 26 de marzo para firmar un convenio de colaboración institucional dentro del marco de la celebración de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. José Luis Sanz, alcalde de la ciudad de Sevilla, ha acogido en la Biblioteca del Real Alcázar a Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, y a Manuel Ramón Serrano, regidor de Albacete. Posteriormente han visitado la exposición "Sevilla y la boda de Carlos V con Isabel de Portugal" en el Espacio Santa Clara.

Este enlace y unión entre estas tres ciudades no es casualidad. En Sevilla se unieron matrimonialmente un Viernes de Dolores, en Granada celebraron la luna de miel y Albacete era la que mantenía la Casa Real, por lo que el emperador otorgó a Isabel de Portugal el señorío de esta ciudad.

Unión de tres ciudades históricas

"Por eso, el matrimonio histórico que cambió los destinos y la historia de España, y que este año se celebra su quinto centenario, nos da la posibilidad de que, si la historia nos unió por ese hilo conductor del matrimonio, nosotros nos convocamos aquí para sellarlo, enlazarlo y forjar. Forjar y unir, que es lo que deben hacer los alcaldes y las ciudades", reivindica Manuel Serrano. Además, el edil, ha manifestado que Albacete, gracias a este enlace matrimonial supuso la transformación social, política, jurídica y administrativa que hoy viven, remarcando además el número de habitantes y los festejos que la hacen popular.

Además del patrimonio en el que se encuentran, Marifrán Carazo incide en los lugares emblemáticos de Granada, destacando el Palacio de Carlos V, que mandó construir el monarca tras enamorarse de la ciudad en su luna de miel. Ha destacado también que la visita del rey fomentó la educación con la creación de las universidades, que en 2031 cumplirán también quinientos años. Enuncia que miran al "pasado con orgullo de lo que representa la historia, pero sobre todo mirando al futuro de Granada". El alcalde de Sevilla ha remarcado que se encuentran en un lugar único de Sevilla como es el Alcázar. Destaca no solo el impulso de esta unión a Sevilla, sino también en Albacete y en Granada, "que cambió el rumbo del mundo".

Todos inciden en lo mismo: la unión de tres ciudades que se unen para el funcionamiento conjunto de la historia como si de un enlace matrimonial se tratara. "Lo que proponemos aquí es hermanamiento, acuerdo, cercanía, entendimiento y compartir. Compartir para mejorar, para poder compartir y se conozcan las bondades de las tres ciudades, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestra historia y en algunas formas, también, nuestra forma de celebrar y de entender la vida", concluye alegremente el regidor de la ciudad manchega. "Ese hilo nos une y nos tiene que seguir uniendo con la misión de respetar nuestra historia, nuestro patrimonio, la cultura que representa Granada, lo que somos, pero también mirar al futuro con optimismo", incide la edil popular granadina.

Retrato de Carlos V e Isabel de Portugal / Lucía Rubio

En el Espacio de Santa Clara se encontraba una sala dedicada al enlace matrimonial de los monarcas que se divide en tres espacios donde se ofrece un recorrido por la Sevilla Imperial de 1526, con un conjunto de obras excepcionales como el retrato "Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal", de Rubens. La exposición estará hasta el próximo 30 de mayo.