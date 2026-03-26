Un año con la calle Trajano cortada: polémica por la fecha de inicio de las obras entre Semana Santa y Feria

La céntrica calle Trajano, entre la Plaza del Duque y la Alameda de Hércules, estará cortada durante prácticamente un año. El próximo lunes 6 de abril, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa metropolitana de aguas Emasesa, iniciará unas complejas obras de transformación para renovar el pavimento, ampliar los espacios peatonales y generar nuevos alcorques para arbolado. Será una calle más peatonal siguiendo el modelo que ya se está aplicando en otras vías del conjunto histórico. Pero como ha ocurrido en Zaragoza, Méndez Núñez o en la Macarena con el Metro el comercio afronta con preocupación el impacto de los trabajos y las fechas escogidas. En este caso, además, la programación cuenta con una fecha límite: la convocatoria de las elecciones en mayo de 2027 y la campaña electoral previa.

Las obras de renovación integral de la calle Trajano comenzarán el 6 de abril y se prolongarán durante 51 semanas, es decir prácticamente un año. Durante ese tiempo se ejecutará en primer lugar una renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento así como una reurbanización completa. La vía pasará a tener plataforma única, con pavimentación renovada, itinerarios peatonales accesibles y nuevos espacios para el arbolado. "Recuperaremos la identidad urbana de la calle conforme al libro de estilo, cuidando el diseño y la coherencia del espacio público”, explica el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Calendario de obras

Los trabajos se prolongarán durante aproximadamente un año aunque el Ayuntamiento ha planteado una distribución por fases "para reducir las afecciones a la movilidad y a la actividad comercial". La primera fase afectará al tramo comprendido entre la Alameda y la calle Aponte., Inicialmente se mantendrá el paso por la calle San Miguel hasta que este quedará también interrumpido a partir del próximo 15 de junio.

La segunda fase se prolongará entre el 4 de febrero y el 29 de marzo de 2027 y en este caso abarcará desde la calle Aponte hasta la Plaza del Duque, completando así la renovación integral de toda la vía. Según el gobierno local, este calendario ha sido consensuado con vecinos y comerciantes que han acogido de forma positiva la intervención urbana: "Los vecinos están muy satisfechos con que estas obras se lleven a cabo, porque saben que suponen una mejora real para el barrio”.

Polémica política

El PSOE, a través de su portavoz, Antonio Muñoz, ha reclamado al gobierno local un cambio en la programación de las obras para atenuar su afección al comercio y para alcanzar un mayor nivel de consenso con los vecinos. Entre las principales preocupaciones denunciadas por los socialistas destacan la obligación de desalojar garajes durante un largo periodo sin alternativas, la ausencia de medidas claras de apoyo al comercio local y la falta de planificación para minimizar el impacto en la movilidad y la actividad económica de la zona.

“Las obras son necesarias, pero no pueden hacerse de espaldas a los vecinos. Es imprescindible planificar, dialogar y ofrecer soluciones reales antes de iniciar una intervención de esta magnitud”, ha afirmado el portavoz socialista Antonio Muñoz, quien ha solicitado al Gobierno municipal que reprograme el calendario de las obras, estudie su ejecución por fases para reducir las afecciones y habilite medidas concretas de apoyo a residentes y comerciantes.