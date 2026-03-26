"Andalucía ha sido una pieza clave para que Sercotel haya marcado una facturación récord en 2025"

José Rodríguez Pousa se puso al frente de Sercotel en plena pandemia, cuando el turismo estaba completamente paralizado y el destino del sector era una incógnita. Su objetivo: reorientar la compañía en un entorno de gran incertidumbre. Su gestión se caracterizó desde los inicios por la introducción de cambios operativos y la mejora de procesos internos, labor que fue distinguida en 2023 por el Colegio de Economistas de Cataluña con el reconocimiento al mejor Economista de Empresa.

Sercotel es la cadena protagonista de la última apertura hotelera destacada en Sevilla. Este miércoles, la compañía ha abierto el Sevilla Don Luciano, ubicado en la parcela que ocupaba la antigua sede de CCOO, en la Plaza del Duque. Un lugar céntrico y dispuesto para uno de los momentos álgidos del turismo en la capital: la Semana Santa.

Bajo su dirección, la cadena hotelera ha experimentado una notable expansión financiera y operativa. Sercotel cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 170 millones de euros, la cifra más alta de su historia y un incremento del 13% respecto al año anterior.

Este crecimiento ha consolidado a la compañía como la segunda cadena con más franquicias hoteleras en España y la octava con mayor número de hoteles, según el ranking de Hosteltur. De cara al futuro, y como parte de su nuevo plan estratégico iniciado en 2026, Rodríguez Pousa prevé más que duplicar estos resultados hasta alcanzar los 360 millones de euros en 2029, basando su estrategia "en el impulso del talento interno, la tecnología y la ampliación de su porfolio".

PREGUNTA: ¿Qué supone la apertura de un hotel como Sercotel Sevilla Don Luciano en pleno corazón de la capital andaluza y precisamente en una fecha tan señalada como la Semana Santa?

RESPUESTA: La apertura de Sercotel Sevilla Don Luciano supone una excelente noticia para la compañía, ya que se trata de un alojamiento de nueva construcción que combina la modernidad con unos servicios de alta calidad. Además, la ubicación es inmejorable: el hotel se encuentra en la emblemática Plaza del Duque, una de las zonas más vibrantes y representativas de Sevilla, lo que le otorga una gran ventaja para quienes buscan estar cerca de los principales atractivos turísticos y culturales.

"El hecho de inaugurar en un momento tan señalado como la Semana Santa y cerca de la Feria de Abril supone una excelente oportunidad para presentar el hotel en sociedad"

El hecho de inaugurar en un momento tan señalado como la Semana Santa y cerca de la Feria de Abril supone una excelente oportunidad para presentar el hotel en sociedad. Estas festividades son eventos clave que atraen a miles de turistas a la ciudad cada año, y nos permiten ofrecer a los visitantes una experiencia única y accesible, con el hotel situado en el centro de la acción cultural y festiva de la ciudad.

P: ¿Cuál es el plan de expansión de la cadena hotelera a medio plazo en Sevilla? ¿Cuál es su situación actual?

R: Actualmente, contamos con cuatro hoteles en Sevilla, cada uno adaptado a diferentes perfiles de cliente, lo que nos permite ofrecer productos complementarios. Sevilla es una ciudad con un gran atractivo y potencial turístico, y nos gustaría seguir creciendo en los próximos años, explorando nuevas oportunidades para ofrecer experiencias de calidad a nuestros huéspedes. Este enfoque se alinea con nuestro Plan Estratégico 2026-2029, con el que esperamos alcanzar los 160 establecimientos y una facturación global de 360 millones de euros en 2029.

P: ¿Cuál ha sido la evolución de Sercotel en Andalucía en los últimos años?

R: La evolución en la región ha sido excepcional, convirtiéndose en una de las comunidades autónomas donde hemos experimentado un mayor dinamismo. Entre 2021 y 2026, hemos incorporado 12 hoteles en Andalucía, alcanzando actualmente un total de 14 establecimientos en la región. Esta progresión ha sido una pieza clave para que la compañía lograra cerrar el ejercicio 2025 con una facturación récord de 170 millones de euros, un 13% más que el año anterior.

"Andalucía seguirá siendo una región clave en nuestra estrategia, tanto por su atractivo como por la solidez de su demanda"

P: ¿Tiene previstas la cadena nuevas aperturas en la comunidad?

R: Andalucía seguirá siendo una región clave en nuestra estrategia, tanto por su atractivo como por la solidez de su demanda. Por ello, seguimos analizando oportunidades en el territorio que encajen con nuestro modelo de gestión y operación. En este sentido, próximamente abriremos un nuevo hotel en el Puerto de Santa María y estamos trabajando para cerrar otras operaciones en la comunidad, lo que refleja nuestro compromiso con el desarrollo y la expansión en la región.

P: ¿Qué momento vive el sector hotelero en España y, concretamente, en Andalucía?

R: El sector turístico en España vive un gran momento, con previsiones de alcanzar próximamente los 100 millones de visitantes. Andalucía es una región con un enorme potencial, destacando zonas como la Costa del Sol, que dinamizan significativamente el sector. Sin embargo, también existen otras áreas con un gran potencial de crecimiento que pueden contribuir a la desestacionalización y diversificación de la oferta turística. Un claro ejemplo es Chipiona, donde abrimos el Sercotel Cruz del Mar el año pasado, una zona costera que creemos que seguirá creciendo en los próximos años. En general, Andalucía continúa siendo un destino clave, y su diversidad de ofertas facilita un desarrollo equilibrado y sostenible del sector.

P: ¿Puede el turismo y, por ende, el sector hotelero, verse afectado por la situación geopolítica actual?

R: Durante los próximos tres meses las reservas continúan en línea con lo previsto, aunque sí empezamos a detectar una mayor cautela en determinados segmentos, especialmente en el de grupos, donde están surgiendo algunas consultas sobre las condiciones de cancelación para viajes programados entre abril y junio. Se trata de un acontecimiento muy reciente y todavía es pronto para determinar con certeza cómo puede afectar al ritmo general de reservas.

"Si la situación se prolonga en el tiempo también podrían aparecer efectos indirectos ligados al contexto económico global, como un aumento del precio del petróleo que termine encareciendo los viajes y generando un entorno más inflacionista"

Si la situación se prolonga en el tiempo también podrían aparecer efectos indirectos ligados al contexto económico global, como un aumento del precio del petróleo que termine encareciendo los viajes y generando un entorno más inflacionista. En ese escenario, no solo podría verse afectado el turismo internacional, sino también el doméstico, ya que una mayor incertidumbre económica suele traducirse en una mayor prudencia por parte de los viajeros a la hora de planificar sus desplazamientos.

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La experiencia reciente demuestra, además, que este tipo de escenarios suelen provocar reajustes en los flujos turísticos. Mientras algunos destinos se resienten por su proximidad geográfica o por una mayor percepción de riesgo, otros ganan atractivo al ser percibidos como lugares estables y seguros para viajar, como en este caso sería España.